ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В американской школе нашли сумку, оставленную в 1957 году, и показали, что в ней было

19.02.2020 11:35 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Эта история началась прошлой весной и наконец подошла к логическому завершению. В мае прошлого года стало известно о том, что охранник школы в Северном Кантоне (штат Огайо, США) по имени Чес Пайл обнаружил за шкафчиками сумку. Выяснилось, что ее хозяйку звали Пэтти Румфола, и сумка была оставлена там в 1957 году. Теперь же появились новые подробности, пишет twizz.ru.

Вот, кто обнаружил сумку, и вот почему ее не замечали все эти годы:



Как выглядела найденная сумочка:



Пэтти Румфола была ученицей средней школы Гувера и окончила ее в 1961 году. К сожалению, передать ей привет из прошлого не удастся — Пэтти умерла в 2013 году, когда ей было 71. Известно, что она вышла замуж после средней школы, имела пятерых детей и вышла на пенсию, будучи школьным учителем.

Впрочем, руководству школы удалось связаться с родственниками Пэтти и те разрешили показать содержимое капсулы времени. Вот что там было.

Школьные принадлежности, расческа, косметика, украшения:



Пудра внури:


Помада:


Жевательная резинка:


Фотографии:


Билетики:


Различные членские билеты:



Подаренное подругой фото:


Кошелек:


Каждый из пяти детей Пэтти взял себе по монетке на память о матери:


Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
“Мы павінны слухаць і, галоўнае, чуць людзей”
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
19.02.2020
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика