В американской школе нашли сумку, оставленную в 1957 году, и показали, что в ней было

Источник материала: Tut.by

Эта история началась прошлой весной и наконец подошла к логическому завершению. В мае прошлого года стало известно о том, что охранник школы в Северном Кантоне (штат Огайо, США) по имени Чес Пайл обнаружил за шкафчиками сумку. Выяснилось, что ее хозяйку звали Пэтти Румфола, и сумка была оставлена там в 1957 году. Теперь же появились новые подробности, пишет twizz.ru.

Вот, кто обнаружил сумку, и вот почему ее не замечали все эти годы:







Как выглядела найденная сумочка:









Пэтти Румфола была ученицей средней школы Гувера и окончила ее в 1961 году. К сожалению, передать ей привет из прошлого не удастся — Пэтти умерла в 2013 году, когда ей было 71. Известно, что она вышла замуж после средней школы, имела пятерых детей и вышла на пенсию, будучи школьным учителем.

Впрочем, руководству школы удалось связаться с родственниками Пэтти и те разрешили показать содержимое капсулы времени. Вот что там было.

Школьные принадлежности, расческа, косметика, украшения:









Пудра внури:





Помада:





Жевательная резинка:





Фотографии:





Билетики:





Различные членские билеты:









Подаренное подругой фото:





Кошелек:





Каждый из пяти детей Пэтти взял себе по монетке на память о матери:



