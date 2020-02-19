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В американской школе нашли сумку, оставленную в 1957 году, и показали, что в ней было
Источник материала: Tut.by
Эта история началась прошлой весной и наконец подошла к логическому завершению. В мае прошлого года
Вот, кто обнаружил сумку, и вот почему ее не замечали все эти годы:
Как выглядела найденная сумочка:
Пэтти Румфола была ученицей средней школы Гувера и окончила ее в 1961 году. К сожалению, передать ей привет из прошлого не удастся — Пэтти умерла в 2013 году, когда ей было 71. Известно, что она вышла замуж после средней школы, имела пятерых детей и вышла на пенсию, будучи школьным учителем.
Впрочем, руководству школы удалось связаться с родственниками Пэтти и те разрешили показать содержимое капсулы времени. Вот что там было.
Школьные принадлежности, расческа, косметика, украшения:
Пудра внури:
Помада:
Жевательная резинка:
Фотографии:
Билетики:
Различные членские билеты:
Подаренное подругой фото:
Кошелек:
Каждый из пяти детей Пэтти взял себе по монетке на память о матери:
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Это настоящая капсула времени.
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