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Грабитель ворвался в кафе, но не учел, что в нем ужинали полицейские. Вот, чем все закончилось
Источник материала: Tut.by
Парень из штата Кентукки решил ограбить кафе и ворвался в него в маске, держа в руках оружие. Вероятно, его замысел удался, если бы не одно но: внутри ужинали двое вооруженных полицейских, которые не собирались просто смотреть на происходящее. Посмотрите, чем закончилась эта история!
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Грабитель явно оказался не в том месте.
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