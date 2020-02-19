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Грабитель ворвался в кафе, но не учел, что в нем ужинали полицейские. Вот, чем все закончилось

19.02.2020 11:54 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Парень из штата Кентукки решил ограбить кафе и ворвался в него в маске, держа в руках оружие. Вероятно, его замысел удался, если бы не одно но: внутри ужинали двое вооруженных полицейских, которые не собирались просто смотреть на происходящее. Посмотрите, чем закончилась эта история!

 
 
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