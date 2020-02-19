Музыка белорусской группы прозвучала в популярном канадско-ирландском сериале

Источник материала: Tut.by

Музыка белорусской группы «Стары Ольса» прозвучала в новом сезоне популярного канадско-ирландского телесериала «Викинги» на телеканале History. Композицию «Куранта» из альбома «Скарбы літвінаў» можно услышать в седьмой серии шестого сезона. Композиция белорусов звучит на 28-й минуте (эпизод называется The Ice Maiden), в сцене купания княжны Катерины.

Группа рассказала, что в январе 2018 года во время тура группы «Стары Ольса» по США музыкальный руководитель сериала «Викинги» вышла на белорусов через Facebook. Она была в поисках камерной инструментальной музыки. Конкретный запрос звучал так: «Мы ищем записи с участием лютни, шалмеев и перкуссии. Без волынок или гуслей».

— Не могу передать, насколько я была рада, когда нашла записи группы «Стары Ольса». Я очень долго искала что-то хоть примерно подходящее по времени действия. А тут настолько подходящая запись и очень талантливая группа, — цитирует коллектив музыкального супервайзера «Викингов» Микаэлу Симмонс.

«Викинги» — историческая драма о викингах и их эпохе, созданная Майклом Херстом специально для телеканала History, премьера которой состоялась 3 марта 2013 года. Сериал имеет высокий рейтинг: IMDb — 8.60, Кинопоиск — 8,25.

«Стары Ольса» — группа средневековой музыки, в прошлом году отметила 20-летие. На счету коллектива 10 студийных альбомов, три концертных и один аудиоспектакль. Цель группы — реконструкция и популяризация музыкальных традиций ВКЛ. Музыканты используют точные копии старинных инструментов — дуды, лиры, гуслей, свирели, шалмеев, сурмы, ребека, лютни, цистры, тромбомарины, барабанов.

Ранее музыка группы уже звучала на американском ТВ. В январе 2017 г. на телеканале Nickelodeon состоялась премьера телешоу Jagger Eaton’s Mega Life с участием белорусской команды. «Ольса» учили старинным танцам ведущего программы, американскую звезду скейтбординга Джаггера Итона.

В марте «Стары Ольса» готовит музыкальную лекцию о музыке средневековья и Ренессанса в Беларуси к Европейскому дню старинной музыки.

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