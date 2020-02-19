«19» февраля 2020 года № 2

Государственный заказчик Управление по труду, занятости и социальной защите Смолевичского районного исполнительного комитета, в лице начальника Денисевич Натальи Михайловны.

(Минская область, г. Смолевичи, ул. Первомайская, д. 1а, тел. (801776) 29-4-45, электронная почта u18@mintrud.by .)

объявляет о проведении 20 марта 2020 года среди негосударственных некоммерческих организаций, зарегистрированных в установленном порядке и осуществляющих деятельность на территории Республики Беларусь, конкурса на выполнение государственного социального заказа, финансируемого путем предоставления негосударственным некоммерческим организациям субсидии на оказание услуг помощника по сопровождению ивалидов второй группы по зрению.

Проведение конукрса, оформление участия в нем и опредение победителя конкурса осуществляется в порадке, установленном Положением о порядке проведения конкурса на выполнение государственного социального заказа, финансируемого путем предоставления негосударственным некоммерчекским организациям субсидий на оказание социальных услуг и реализацию социальных проектов, утвержденным постоновлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 декабря 2012 года № 1219 “О некоторых вопросах государственного социального заказа” (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 12.01.2013, 5/36764).

Договор на выполнение государственного социального заказа, финансируемого путем предоставления негосударственным некоммерчекским организациям субсидий на оказание услуг помощника по сопровождению ивалидов второй группы по зрению, должен быть подписан 01 апреля 2020 года.

Прием конкурсных предложений осуществляется в запечатанных конвертах на бумажном носителе в соответствии с графиком работы государственного заказчика. Срок приема конкурсных предложений истекает в 830 20 марта 2020 года.