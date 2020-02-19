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«Гуляниям тут места нет». Протоиерей Андрей Выговский – про Масленицу, блины и комментарии в соцсетях

19.02.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Благочинный церквей Горецкого округа Могилевской епархии, протоиерей, настоятель Спасо-Вознесенского храма Андрей Выговский — про Масленицу и Прощеное воскресение, блины и комментарии в соцсетях.

 

«Гуляниям тут места нет». Протоиерей Андрей Выговский – про Масленицу, блины и комментарии в соцсетях
Фото Михаила Левцова

 

Как провести Масленицу и Прощеное воскресенье? Ведь существует так много народных традиций.

— Далеко не все традиции соответствуют православному духу. Хочу объяснить общие принципы. Сырная, или масленая, неделя входит в цикл подготовительных недель к Святому Посту. Таких недель четыре. Последняя и есть так называемая Масленица. Этот подготовительный период заканчивается Прощеным воскресеньем, в которое просим прощения друг у друга за всевозможные обиды.

В воскресный день в начале каждой из этих седмиц читается соответствующий отрывок из Евангелия. Они задают нам тему для размышления на всю неделю. Потому эти недели и являются подготовительными.

 

Думаю, уже все это показывает, что гуляниям тут нет места

 

Вы скептически относитесь к всевозможным народным гуляниям в эти дни. А как же блины и масло?

— Это еда. Кроме названия Масленица, эта неделя имеет еще в православной традиции название «мясопустная». То есть мы прекращаем употребление в пищу мяса, таким образом постепенно входя в строгость Великого Поста. Наш народ всегда трепетно относился к хлебу, и это очень правильно. А блины — это хлеб… При чем здесь гуляния?

Ваше Рождественское поздравление вызвало неоднозначную реакцию в комментариях в соцсетях.

— Да, наши прихожане, которые общаются в соцсетях, рассказали мне о рекомендациях некоторых комментаторов лучше знать историю. В их речах не содержится предмета обсуждения. В процессе живой дискуссии в храме, может, и получился бы интересный диалог.

 

Комментарии в соцсетях я не читаю — это просто сотрясание воздуха

 

Православная традиция — это православная, иудейская — это иудейская, языческая — это языческая. Невозможно смешивать традиции! Они появляются на основании вероучения. Нужно ли говорить, что вероучение у всех религий принципиально разное. Иными словами, если вы последователь языческих традиций, то не рассказывайте, как нам, христианам, праздновать наш христианский праздник.

— Что посоветуете верующим в эти дни?

— Перечитайте евангельские чтения этих недель. Серьезно, вдумчиво, с толкованием, которое можно найти сейчас в Интернете без проблем. Только ищите на православных сайтах или в приходской библиотеке возьмите толкование на Евангелие. Постарайтесь это впитать и спокойно войти в Святую Четыредесятницу, в Великий Пост.

 

Подготовила Елена Агейчик


 
 
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  Благочинный церквей Горецкого округа Могилевской епархии, протоиерей, настоятель Спасо-Вознесенского храма Андрей Выговский — про Масленицу и Прощеное...
 
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