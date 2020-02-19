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Завозить электромобили в Беларусь можно будет беспошлинно
Источник материала: Myfin
Председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович считает, что это поможет развитию в ЕАЭС рынка электромобилей, их производства и зарядной инфраструктуры.
Окончательное решение предстоит принять Совету ЕЭК.
Источник: Myfin.by
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