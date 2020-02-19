Завозить электромобили в Беларусь можно будет беспошлинно

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На заседании ЕЭК. Фото: eurasiancommission.org

Председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович считает, что это поможет развитию в ЕАЭС рынка электромобилей, их производства и зарядной инфраструктуры.



«Прежде всего, для формирования рынка электромобилей ЕАЭС опережающими темпами должна создаваться инфраструктура и зарядные станции. Второй вопрос - производство собственных электромобилей. Три страны уже активно этим занимаются», - отметил глава Коллегии ЕЭК, сообщается на сайте коллегии.



В отношении электромобилей уже применялась нулевая ставка ввозной таможенной пошлины - с сентября 2016 года по август 2017 года. За это время импорт в Беларусь увеличился в физическом отношении почти в 4 раза, в стоимостном – в 8 раз.

Окончательное решение предстоит принять Совету ЕЭК.