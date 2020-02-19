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Завозить электромобили в Беларусь можно будет беспошлинно

19.02.2020 12:12 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

На заседании ЕЭК. Фото: eurasiancommission.org

Председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович считает, что это поможет развитию в ЕАЭС рынка электромобилей, их производства и зарядной инфраструктуры.

«Прежде всего, для формирования рынка электромобилей ЕАЭС опережающими темпами должна создаваться инфраструктура и зарядные станции. Второй вопрос - производство собственных электромобилей. Три страны уже активно этим занимаются», - отметил глава Коллегии ЕЭК, сообщается на сайте коллегии.

В отношении электромобилей уже применялась нулевая ставка ввозной таможенной пошлины - с сентября 2016 года по август 2017 года. За это время импорт в Беларусь увеличился в физическом отношении почти в 4 раза, в стоимостном – в 8 раз.

Окончательное решение предстоит принять Совету ЕЭК.

Источник: Myfin.by
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Коллегия ЕЭК 18 февраля поддержала решение временно установить нулевую ставку ввозной таможенной пошлины Единого таможенного тарифа ЕАЭС на электромобили....
 
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