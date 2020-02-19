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Народный артист Беларуси Геннадий Овсянников отмечает 85-летие

19.02.2020 12:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Народному артисту Беларуси и СССР Геннадию Овсянникову исполнилось 85, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Народный артист Беларуси Геннадий Овсянников отмечает 85-летие

В созвездии мастеров купаловской сцены вот уже более 60 лет почетное место занимает его яркий, самобытный талант. Прославленный театр – единственный в судьбе артиста.

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Народный артист Беларуси Геннадий Овсянников отмечает 85-летие

На сцене, в кино и на телевидении им сыграно более 200 ролей. И сейчас Геннадий Степанович радует зрителей яркими образами.

Народный артист Беларуси Геннадий Овсянников отмечает 85-летие

С 85-летием Геннадия Овсянникова поздравил Президент Беларуси.

Люди в материале: Геннадий Овсянников, Александр Лукашенко

 
 
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Новости Беларуси. Народному артисту Беларуси и СССР Геннадию Овсянникову исполнилось 85, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В созвездии мастеров...
 
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