Какие инновации в ближайшее время ждут систему образования? Анонс программы «В обстановке мира»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси на общественное обсуждение вынесен этический кодекс педагога, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ четко регламентирует поведение учителя в конфликтной ситуации. Рекомендует, как создавать комфортную и благожелательную среду для обучения.





Какие еще инновации в ближайшее время ждут систему образования, обсудят эксперты в программе «В обстановке мира».