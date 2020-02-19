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Какие инновации в ближайшее время ждут систему образования? Анонс программы «В обстановке мира»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси на общественное обсуждение вынесен этический кодекс педагога, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Документ четко регламентирует поведение учителя в конфликтной ситуации. Рекомендует, как создавать комфортную и благожелательную среду для обучения.
Какие еще инновации в ближайшее время ждут систему образования, обсудят эксперты в программе «В обстановке мира».
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Новости Беларуси. В Беларуси на общественное обсуждение вынесен этический кодекс педагога, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Документ четко...
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