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Какие инновации в ближайшее время ждут систему образования? Анонс программы «В обстановке мира»

19.02.2020 11:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси на общественное обсуждение вынесен этический кодекс педагога,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ четко регламентирует поведение учителя в конфликтной ситуации. Рекомендует, как создавать комфортную и благожелательную среду для обучения.

Какие инновации в ближайшее время ждут систему образования? Анонс программы «В обстановке мира»

Какие еще инновации в ближайшее время ждут систему образования, обсудят эксперты в программе «В обстановке мира». 

Люди в материале: Игорь Марзалюк

 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси на общественное обсуждение вынесен этический кодекс педагога,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Документ четко...
 
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