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«Кричала на себя в зеркало». История девушки, которая набрала 35 кг из-за гормонального сбоя

19.02.2020 14:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ангелине Бухариной 23 года. В университете девушка набрала 35 кг из-за гормонального сбоя. Чтобы найти себя, Ангелине пришлось «потратиться на психолога», но теперь ее ЗОЖ — для здоровья в целом, а не только для меньшей цифры на весах. GO.TUT.BY поговорил с девушкой об опыте принятия себя — которое все-таки закончилось похудением.


Фото: из личного архива

«У нас нет костюмов такого размера»

Ангелина говорит, что всегда была в размере «плюс». С постоянным «ты толстая» девушка боролась с детства — в школе и особенно на уроках по хореографии.

— Вы же понимаете, каких девочек отдают в хореографическую школу? Все как на подбор стройные. Я заметно отличалась, и были даже учителя, которые говорили мне, ребенку: «Ты толстая!». Когда мы стали старше, начались концерты. Но как бы хорошо я ни танцевала, как бы ни старалась, слышала только: «У нас нет костюмов такого размера».

В старших классах Ангелина попробовала разные диеты: одна из самых продолжительных длилась около месяца — девушка практически ничего не ела и сбросила больше 10 кг. Вес некоторое время держался, но на втором курсе университета Ангелина резко поправилась на 35 кг.


Фото: из личного архива

— Поначалу я просто не замечала, что стремительно набираю вес, а потом не влезла в джинсы. Стала ходить по поликлиникам: в доврачебном кабинете мне посоветовали больше пить воды и есть яблоки, — смеется девушка. — И только когда появились вопросы по женской части, проверили гормоны: оказалось, что у меня проблемы с щитовидной железой и повышен уровень ТТГ.

Ангелина стала пить гормональные препараты, но в борьбе с лишним весом они не помогали: девушка продолжала поправляться.

— Я пыталась худеть, постоянно меняла врачей. Но тяжелее всего давался мой эмоциональный упадок: могла кричать на себя в зеркало, старалась никуда не выходить из дома, чтобы меня никто не видел.


Фото: из личного архива

А еще она всячески избегала фотографий и даже не пошла на свой выпускной в университете, чтобы «не портить красивую картинку».

«Хочу похудеть, чтобы наладить анализы»

На то, чтобы привыкнуть к своему телу, у Ангелины ушло около трех лет: она занималась с психологом, диетологом и даже пошла на курсы в модельную школу, где оказалась единственной девушкой в размере plus size.

— Не могу сказать, что меня изменил конкретно психолог или какая-то книга, — тут сработало все вместе. Одним из поводов полюбить себя стало путешествие по Америке. Там я почувствовала себя красоткой, потому что отношение ко мне было другим. То, на что у нас посмотрят с презрением, там вызовет улыбку и даже комплименты. Очень часто слышала: «Вы очень красивая, у вас такая улыбка, вы так красиво одеты».

Хотя с проблемой выбора одежды в Беларуси Ангелина сталкивалась достаточно часто: многие модели не шили больше размера XL, который иногда оказывался ей маловатым.


Фото: из личного архива

— Это тоже вгоняет в депрессию, когда ты не можешь себе купить красивое платье. А в Америке зашла в примерочную, взяла размер — и он на мне висел. Я стояла и не верила, что мне что-то настолько большое.

Теперь ЗОЖ Ангелины сосредоточен не на стрелке весов, а на хорошем самочувствии: она спит восемь часов в день, старается пить больше воды и ест много салатов из зелени. Ограничивает себя в количестве потребляемого сахара, но полностью сладкое себе не запрещает.

График работы (у Ангелины свой интернет-магазин детской одежды) позволяет ей ходить в тренажерный зал четыре-семь раз в неделю.

— Пробовала заходить в зал, когда только поправилась, но очень стеснялась. А сейчас мне все равно: если кому-то хочется — пусть смотрят, как я занимаюсь.


Фото: из личного архива

Большую поддержку и мотивацию девушке дает блог в инстаграме: она рассказывает, с какими трудностями сталкивается в зале и похудении в общем. Обратная связь помогла Ангелине вместе со знакомой организовать в Минске клуб Easy Breezy для девушек, которым хочется пообщаться и излить душу.

При этом сама Ангелина за последние несколько месяцев сбросила 14 кг.

— Если ты себя приняла, почему все равно пытаешься похудеть?

— Чтобы анализы стали лучше, — объясняет девушка. — У меня, помимо гормонов, был повышен сахар, а это угроза сахарного диабета. Когда стала худеть — анализы стали стабилизироваться. Поэтому худею я медленно — и это меня устраивает.

Несколько советов от Ангелины

  1. Старайтесь избегать стресса. Если это по работе, то нужно что-то менять. Зачастую мы очень недооцениваем его влияние на организм. Я думаю, что мой гормональный сбой был именно на фоне переживаний на первой работе — это же стало одной из главных причин, почему я ее сменила.
  2. Если вы подходите к зеркалу и искренне не считаете, что вы замечательная и прекрасная — копайтесь в себе. Для этого необязательно тратить деньги на психолога: в интернете много литературы и видео, которые помогут разобраться с собой.
  3. Не бойтесь делиться, искать поддержку и не позволяйте близким попрекать вас лишним весом. Объясните, что это только демотивирует.
  4. Старайтесь пить больше воды, но не мучьте себя каким-то установленными извне нормами.
  5. Не заедайте эмоции. Если еда ваш единственный и самый близкий источник радости, попробуйте составить список, чем бы вы еще могли себя порадовать.
  6. Выходите из зоны комфорта. Если есть какие-то желания и идеи — пробуйте делать, не ждите лучшего момента, потому что он уже наступил.

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Теги: Минск
 
 
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Ангелине Бухариной 23 года. В университете девушка набрала 35 кг из-за гормонального сбоя. Чтобы найти себя, Ангелине пришлось «потратиться на психолога», но теперь...
 
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