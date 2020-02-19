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Губернаторы отрабатывают взаимодействие на сборе по военной безопасности
19.02.2020 14:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
На базе полигона Лосвидо в Витебском районе сегодня проходит сбор по вопросам военной безопасности и обороны Беларуси с руководящим составом исполнительных комитетов областей и Минска, региональных комиссариатов, передает корреспондент БЕЛТА.
Основной целью мероприятия является повышение уровня индивидуальной подготовки участников. Их знакомят с основными тенденциями развития военно-политической обстановки вокруг Беларуси, ролью и местом территориальной обороны в современных вооруженных конфликтах, основами применения территориальных войск. Организована демонстрация вооружения, особенностей размещения и порядка действий формирований территориальных войск и подразделений сил спецопераций. Практическая часть сбора включает отработку действий подразделений в населенном пункте и в тылу противника, в том числе с применением водолазов. Важной частью сбора станет вручение знамен территориальной обороны руководящему составу областных и Минского городского исполкомов.
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На базе полигона Лосвидо в Витебском районе сегодня проходит сбор по вопросам военной безопасности и обороны Беларуси с руководящим составом исполнительных...
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