Губернаторы отрабатывают взаимодействие на сборе по военной безопасности

Источник материала: Виртуальный Брест

На базе полигона Лосвидо в Витебском районе сегодня проходит сбор по вопросам военной безопасности и обороны Беларуси с руководящим составом исполнительных комитетов областей и Минска, региональных комиссариатов, передает корреспондент БЕЛТА.





Основной целью мероприятия является повышение уровня индивидуальной подготовки участников. Их знакомят с основными тенденциями развития военно-политической обстановки вокруг Беларуси, ролью и местом территориальной обороны в современных вооруженных конфликтах, основами применения территориальных войск. Организована демонстрация вооружения, особенностей размещения и порядка действий формирований территориальных войск и подразделений сил спецопераций. Практическая часть сбора включает отработку действий подразделений в населенном пункте и в тылу противника, в том числе с применением водолазов. Важной частью сбора станет вручение знамен территориальной обороны руководящему составу областных и Минского городского исполкомов.