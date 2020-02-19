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«Следующим президентом будет «Табакерка»: соцсети высмеивают ларьки с сигаретами, которые уже повсюду

19.02.2020 16:12 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Новости про «Табакерки» все больше похожи на мемы: вот в Минске снесут киоски по продаже билетов на проезд в пользу новых табачных ларьков, вот «Табакерки» забрасывают экскрементами, вот в беларуском агрогородке «Табакерку» поставили напротив храма. Но ничто не мем, кроме мема, – поэтому мы прошерстили соцсети и собрали фотожабы, которыми полон интернет последние несколько дней – по вполне понятным причинам.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Новости про «Табакерки» все больше похожи на мемы: вот в Минске снесут киоски по продаже билетов на проезд в пользу новых табачных ларьков, вот «Табакерки»...
 
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