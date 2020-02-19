«Следующим президентом будет «Табакерка»: соцсети высмеивают ларьки с сигаретами, которые уже повсюду

Источник материала: KYKY

Новости про «Табакерки» все больше похожи на мемы: вот в Минске снесут киоски по продаже билетов на проезд в пользу новых табачных ларьков, вот «Табакерки» забрасывают экскрементами, вот в беларуском агрогородке «Табакерку» поставили напротив храма. Но ничто не мем, кроме мема, – поэтому мы прошерстили соцсети и собрали фотожабы, которыми полон интернет последние несколько дней – по вполне понятным причинам.

Минчанам очень не нравится «Табакерка». Очередная разрисованная в Серебрянке.



Фото нашей читательницы Марины. pic.twitter.com/axWEuK2q5b — TUT.BY (@tutby) February 9, 2020

Теория заговора: минтранс не принимает contactless чтобы табакерки наживались на талончиках, а метро принимает так как табакерок там нет. — Vitaliy Shuravko (@shuravko) February 15, 2020

Мне эти темные и светлые табакерки напоминают это pic.twitter.com/rKag5E9xYH — лисится волчится (@Freeman_FDC) February 16, 2020

Избирательные участки на летних выборах будут организованы в киосках Табакерка по всему Минску для удобства избирателей и совмещены с буфетом. — Ivan Radziankou (@Veterrr) February 17, 2020

В 1801 году табакерка убила российского императора — Дунем, Марцінкевіч? (@marcinkievich) February 13, 2020

Табакерка is new Евроопт — Трэцяя лінія (@metro_3d_line) February 15, 2020

Вы будете удивлены, но это карта табакерок Минска: pic.twitter.com/8NjWLIiSSt — Pardon My Estonian (@Paznjak) February 18, 2020

Мингорисполком утвердил новый дизайн «Табакерок» pic.twitter.com/Ghl4XHszJk — Девиантный пирожок (@blue_deviant) February 14, 2020