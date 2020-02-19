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«Следующим президентом будет «Табакерка»: соцсети высмеивают ларьки с сигаретами, которые уже повсюду
Источник материала: KYKY>
Новости про «Табакерки» все больше похожи на мемы: вот в Минске
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«Следующим президентом будет «Табакерка»: соцсети высмеивают ларьки с сигаретами, которые уже повсюду
Новости про «Табакерки» все больше похожи на мемы: вот в Минске снесут киоски по продаже билетов на проезд в пользу новых табачных ларьков, вот «Табакерки»...
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