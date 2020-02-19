Инсайд от Незыгаря: Сечин предупредил Лукашенко и попросил НПЗ

Уточняется, что визит не был запланирован и появился в графике несколько дней назад.





«Лукашенко снова выслушал о последствиях в случае несанкционированного отбора нефти из транзитной трубы. Договоренности о возобновлении поставок нефти на НПЗ пока нет. Компания выразила интерес к приватизации белорусских нефтеперерабатывающих заводов», – говорится в сообщении.





Напомним, что официальные итоги вчерашних переговоров между Лукашенко и Сечиным укладываются в фразу «готовы к конструктивному сотрудничеству». Никаких подробностей нет.



