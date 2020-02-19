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Инсайд от Незыгаря: Сечин предупредил Лукашенко и попросил НПЗ

19.02.2020 16:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава Роснефти Игорь Сечин встречался с президентом Беларуси по просьбе Владимира Путина, сообщает Телеграм-канал Незыгарь.

Уточняется, что визит не был запланирован  и появился в графике несколько дней назад. 

«Лукашенко снова выслушал о последствиях в случае несанкционированного отбора нефти из транзитной трубы. Договоренности о возобновлении поставок нефти на НПЗ пока нет. Компания выразила интерес к приватизации белорусских нефтеперерабатывающих заводов», – говорится в сообщении. 

Напомним, что официальные итоги вчерашних переговоров между Лукашенко и Сечиным укладываются в фразу «готовы к конструктивному сотрудничеству». Никаких подробностей нет. 

Что касается приватизации белорусских НПЗ, в первую очередь, Мозырского, где Роснефть уже имеет долю, то в свое время Беларусь оценила его аж в 4 миллиарда долларов.
 
 
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Глава Роснефти Игорь Сечин встречался с президентом Беларуси по просьбе Владимира Путина, сообщает Телеграм-канал Незыгарь.
 
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