Прокуратура Минской области провела проверки исполнения требований Директивы Президента Республики Беларусь от 11.03.2004 № 1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины», законодательства об охране труда в организациях коммунальной формы собственности Пуховичского и Слуцкого районов.

В 2019 году в Пуховичском районе погибли 3 (0 – в 2018) работника и 3 (2) получили тяжелые производственные травмы. На предприятиях Слуцкого района погиб 1 (3) и тяжело травмированы 9 (8) работников.

Установлено, что на одном из предприятий Слуцкого района «В» 47 работников, занятых на работах с повышенной опасностью, не прошли периодическую проверку знаний по вопросам охраны труда. На этом же предприятии электрогазосварщиков не обеспечили специальной одеждой и обувью.

В сельскохозяйственном предприятии Пуховичского района «П» не прошли стажировку по охране труда 3 слесаря.

Справочно.

Законодательством об охране труда предусмотрено, что руководители организаций обязаны обеспечить допуск к обслуживанию оборудования работающих, прошедших в установленном порядке медицинский осмотр, обучение, инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда, своевременную выдачу специальной одежды и средств индивидуальной защиты.

Кроме того, на проверяемых предприятиях выявлены следующие нарушения:

— не организован периодический контроль за соблюдением работниками законодательства об охране труда,

— кабинеты охраны труда не оснащены необходимой оргтехникой и наглядными пособиями,

— не приведены в соответствие с законодательством отдельные инструкции по охране труда по видам работ,

— планы мероприятий по охране труда не соответствуют предъявляемым к его оформлению требованиям.

В организациях коммунальной формы собственности имеют место факты эксплуатации оборудования с нарушениями требований техники безопасности. К выполнению работ допускаются лица, не обеспеченные специальной одеждой и обувью.

При росте производственного травматизма в Пуховичском и Слуцком районах уменьшилось общее количество выездов мобильных групп, созданных при райисполкомах. Предприятия коммунальной формы собственности не укомплектованы квалифицированными специалистами по охране труда.

Прокуратура Минской области по результатам проверок внесла представление в Минский областной исполнительный комитет.

Надзорные мероприятия в этой сфере будут продолжены.

Старший прокурор отдела

прокуратуры Минской области Ольга Гридюшко