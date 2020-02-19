В Беларуси хотят штрафовать за оскорбление учителя

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По ее словам, в Казахстане введено подобное наказание за оскорбление учителя. И этот опыт может перенять Беларусь.

«Мы присмотрелись к этому опыту и также планируем ввести такую норму в Кодекс об административных правонарушениях, чтобы защитить учителя», - отметила Ольга Чуприс,

«В последнее время происходит немало событий негативного характера, когда ученики пытаются давить на педагога, а порой и оскорбляют его. Обществу необходимо стать на защиту учителя», - сказала заместитель главы Администрации президента, передает БЕЛТА.

В Беларуси недавно широко обсуждались случаи конфликтов между учителями и учениками. Минобразования в этой связи предложило проект этического кодекса педагогов. Обсуждание проекта будет проходить до 1 марта.

