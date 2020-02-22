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Беларусь в прошлом году вошла в тройку крупнейших импортеров «газпромовского» газа

22.02.2020 15:15 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

bykvu.com

Беларусь опередила Турцию и стала третьим по значению импортером российского газа в мире.

Согласно отчету «Газпрома» за четвертый квартал 2019 года, поставки природного газа для белорусских потребителей составили 20,261 млрд. куб. метров. Это немного меньше, чем было годом ранее. Но и с этим показателем, опередив Турцию, Беларусь поднялась на третье место по объему закупок «газпромовского» газа в мире. Впереди нее – Германия и Италия, у которых объем импорта составил, соответственно, 53,502 млрд. и 22, 100 млрд. куб. метров, пишет «Завтра твоей страны».

И Германия, и Италия, и Турция в прошлом году сократили закупки газа у «Газпрома». По  итогам 2019 года экспорт российской монополии в страны Европы уменьшился с 200,870 млрд. до 192,558 млрд. кубометров.

В  страны бывшего СССР прокачка, наоборот, росла, увеличившись за год  с 35,654 млрд. до 36,493 млрд. куб. метров. Наибольший вклад в положительный для «Газпрома» результат на этом рынке внес Казахстан, который увеличил закупки газа почти на 1,8 млрд. кубов (до 5 млрд. куб.м.). Не так существенно, но увеличились поставки газа в Украину (с 2,738 млрд. в 2018 году до 2,751 млрд. в прошлом ) и в Латвию (с 1,302 млрд. до 1,664 млрд. кубов.

Топ-10 крупнейших импортеров газа «Газпрома» в 2019 году

Страна-импортер

Объем импорта в 2019г., в млрд. куб.м.

Объем импорта в 2018г., в млрд. куб.м.

1

Германия

53,502

58,502

2

Италия

22,100

22,772

3

БЕЛАРУСЬ

20,261

20,330

4

Турция

15,510

23,964

5

Австрия

14,196

12,313

6

Франция

14,072

12,922

7

Венгрия

10,522

7,408

8

Великобритания

10,321

14,257

9

Польша

9,734

9,861

10

Нидерланды

8,506

7,877

По данным ПАО «Газпром»

В прошлом году истекло действие долгосрочного контракта между Беларусью и «Газпромом» по поставкам газа. Только 31 декабря 2019 года был подписан протокол между сторонами о порядке формирования цены на газ на январь-февраль 2020 года. Годовой документ, которым определяются условия поставок газа до конца 2020 года, увидел свет на прошлой неделе. 14 февраля подписи под ним поставили руководитель «Газпрома» Алексей Миллер и министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич.

«Мы договорились по цене на газ — 127 [долларов 1 тыс. куб. м]. Но мы не будем платить «Белтрансгазу» 18 долларов за тысячу «кубов». И выйдет, как в прошлом году, 111 долларов», — рассказал, как собирается работать Беларусь в рамках этого контракта, во время посещения Светлогорского ЦКК Александр Лукашенко. Согласится ли на то уточнение «Газпром», который является 100% владельцем бывшего «Белтрансгаза» (сейчас компания называется «Газпром трансгаз Беларусь»), покажет ближайшее время.

 
 
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Беларусь опередила Турцию и стала третьим по значению импортером российского газа в мире.
 
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