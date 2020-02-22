Беларусь в прошлом году вошла в тройку крупнейших импортеров «газпромовского» газа

Источник материала: Ежедневник

bykvu.com

Беларусь опередила Турцию и стала третьим по значению импортером российского газа в мире.

Согласно отчету «Газпрома» за четвертый квартал 2019 года, поставки природного газа для белорусских потребителей составили 20,261 млрд. куб. метров. Это немного меньше, чем было годом ранее. Но и с этим показателем, опередив Турцию, Беларусь поднялась на третье место по объему закупок «газпромовского» газа в мире. Впереди нее – Германия и Италия, у которых объем импорта составил, соответственно, 53,502 млрд. и 22, 100 млрд. куб. метров, пишет « Завтра твоей страны».

И Германия, и Италия, и Турция в прошлом году сократили закупки газа у «Газпрома». По итогам 2019 года экспорт российской монополии в страны Европы уменьшился с 200,870 млрд. до 192,558 млрд. кубометров.

В страны бывшего СССР прокачка, наоборот, росла, увеличившись за год с 35,654 млрд. до 36,493 млрд. куб. метров. Наибольший вклад в положительный для «Газпрома» результат на этом рынке внес Казахстан, который увеличил закупки газа почти на 1,8 млрд. кубов (до 5 млрд. куб.м.). Не так существенно, но увеличились поставки газа в Украину (с 2,738 млрд. в 2018 году до 2,751 млрд. в прошлом ) и в Латвию (с 1,302 млрд. до 1,664 млрд. кубов.

Топ-10 крупнейших импортеров газа «Газпрома» в 2019 году

№ Страна-импортер Объем импорта в 2019г., в млрд. куб.м. Объем импорта в 2018г., в млрд. куб.м. 1 Германия 53,502 58,502 2 Италия 22,100 22,772 3 БЕЛАРУСЬ 20,261 20,330 4 Турция 15,510 23,964 5 Австрия 14,196 12,313 6 Франция 14,072 12,922 7 Венгрия 10,522 7,408 8 Великобритания 10,321 14,257 9 Польша 9,734 9,861 10 Нидерланды 8,506 7,877

По данным ПАО «Газпром»

В прошлом году истекло действие долгосрочного контракта между Беларусью и «Газпромом» по поставкам газа. Только 31 декабря 2019 года был подписан протокол между сторонами о порядке формирования цены на газ на январь-февраль 2020 года. Годовой документ, которым определяются условия поставок газа до конца 2020 года, увидел свет на прошлой неделе. 14 февраля подписи под ним поставили руководитель «Газпрома» Алексей Миллер и министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич.

«Мы договорились по цене на газ — 127 [долларов 1 тыс. куб. м]. Но мы не будем платить «Белтрансгазу» 18 долларов за тысячу «кубов». И выйдет, как в прошлом году, 111 долларов», — рассказал, как собирается работать Беларусь в рамках этого контракта, во время посещения Светлогорского ЦКК Александр Лукашенко. Согласится ли на то уточнение «Газпром», который является 100% владельцем бывшего «Белтрансгаза» (сейчас компания называется «Газпром трансгаз Беларусь»), покажет ближайшее время.