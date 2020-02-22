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Сериал «Друзья» со всеми звездами вернется со специальным эпизодом

22.02.2020 18:18 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

HBO анонсировал выход специального эпизода сериала «Друзья». Премьера выпуска намечена на май 2020 года, состоится она на сервисе HBO Max. Об этом сообщает WarnerMedia.


Сериал «Друзья». Фото: imdb.com

В эпизоде будет представлен прежний состав шоу: Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Дэвид Швиммер и Мэтью Перри. При этом выпуск, скорее всего, будет иметь формат разговорного шоу.

Сообщается, что за участие в съемках каждый из актеров получит порядка 2,5 млн долларов.

«Друзья» — популярный американский сериал в жанре ситком, выходивший на экраны с 1994 по 2004 год. Проект был признан одним из лучших в истории американского ТВ и был удостоен шести премий «Эмми» и одного «Золотого глобуса».

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HBO анонсировал выход специального эпизода сериала «Друзья». Премьера выпуска намечена на май 2020 года, состоится она на сервисе HBO Max.
 
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