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Водители, внимание! С понедельника в Гомеле закроют улицу Шевченко
Источник материала: Tut.by
В Гомеле на два месяца закроют для проезда улицу Шевченко,
Движение транспорта будет закрыто на участке от железнодорожного переезда до улицы Докутович с 8.00 24 февраля до 21.00 20 апреля.
Ограничения связаны с реконструкцией улицы.
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Ограничения связаны с реконструкцией улицы.
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