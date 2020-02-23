Водители, внимание! С понедельника в Гомеле закроют улицу Шевченко

Источник материала: Tut.by

В Гомеле на два месяца закроют для проезда улицу Шевченко, сообщают «Гомельские ведомости».





Движение транспорта будет закрыто на участке от железнодорожного переезда до улицы Докутович с 8.00 24 февраля до 21.00 20 апреля.

Ограничения связаны с реконструкцией улицы.