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С голым торсом и в килте. В Минске три тысячи мужчин вышли на забег к 23 Февраля

23.02.2020 19:28 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске 23 февраля прошел забег настоящих мужчин: больше трех тысяч человек вышли на пробежку с голым торсом. GO.TUT.BY рассказывает, как это было.


Экстремально пробежать по столице мужчинам предложили один или три километра. Большая часть участников выбрала длинную дистанцию: все же зима в этом году выдалась очень мягкой. На старт вышел и председатель федерации легкой атлетики, призер Олимпийских игр Вадим Девятовский.

— Бегу километр: все-таки я метатель молота. Погода не пугает: в прошлом году бежал при минус 12, а сегодня это так, легкое щекотание ветра.


А вот 67-летний Владимир Григорьев из Барановичей без сомнений зарегистрировался на три километра. Для него это первый забег в День защитника Отечества. Пенсионер признается, что год назад вернул в свою жизнь бег и вышел на старты после длительного лечения артроза тазобедренного сустава.

— Бег помогает мне восстанавливаться. Я уже успел поучаствовать в карнавальном забеге и съездить с внуком на старт в Санкт-Петербург.


Главное условие забега — голый торс. Но мужчины пытались удивить не только им. Кто-то надел шапку-ушанку, кто-то разрисовал тело. 38-летний Сергей Крупченко и вовсе забежал на трассу с пивным бокалом и веником.

— Услышал про забег — и прибежал прямо из бани, — шутит мужчина. — В первый раз участвую в чем-то подобном, решил вот так выделиться — да и потом можно сразу в парилку.


Участники исторического клуба «Волат» в прошлом году бежали с игрушечным конем, а в этом решили усложнить себе задачу: вышли на старт с 300-килограммовой лодкой. Несли ее больше десятка бегунов. «Задачу выполнили, — шутят мужчины, — до финиша дошли, никого по пути не растеряли».


45-летний Владимир Кулькин пробежал дистанцию с голым торсом и в шотландском килте. Мужчина говорит, что этот наряд ему приносит если не удачу, то точно нужный настрой и запал.

— Погода для бега сегодня очень подходящая, хотелось бы больше мороза — ну как есть, такая зима, — рассуждает он.


— Удобно ли бежать в килте?

— Однажды подумалось: почему девчонки так хорошо бегают? Да потому, что они в юбках! Мы с друзьями — нас шестеро — попробовали не юбки, а килты — и у нас тоже стало хорошо получаться с бегом.


На минский старт приехали мужчины со всей Беларуси. 36-летний Андрей Крестьянов с сыном Елисеем, друзьями и группой поддержки выехали из родного Витебска в пять утра. Сын подготовился — взял плакат, а на щеке нарисовал логотип TikTok: говорит, что репортаж с забега обязательно опубликует в соцсети. А Андрей добавляет:

— Для меня это первый забег. Друг служит и посоветовал пробежать за компанию. Уже понимаю, что теперь буду бегать постоянно, хотя последний раз выходил на старт в школе. Мне нравится все экстремальное, и холода я совершенно не боюсь.


Сергей Вайтешонок из Орши — многодетный отец. Он участник разных забегов, и на старт часто выходит со своими сыновьями. Два старших бегут сами, а третьего — четырехмесячного малыша — Сергей взял на дистанцию прямо в коляске.

— Я решил, почему бы не пробежаться с маленьким сыном? Он тоже будущий защитник!


Дистанцию участники преодолели, но надевать байки и куртки не спешили: делали фото с голыми торсами и медалями. На финише их ждали группы поддержки и солдатская каша с тушенкой.




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Теги: Витебск, Минск
 
 
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В Минске 23 февраля прошел забег настоящих мужчин. Больше 3000 человек вышли на пробежку с голым торсом.
 
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