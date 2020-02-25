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Мужчина, который сбил на автомобиле «Киа» женщину на ул. Колесника, оказался "бесправником"
25.02.2020 06:28 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
По предварительной информации, сегодня, 24 февраля, около 17:47 часов 40-летний брестчанин, управляя автомобилем «Киа», двигался по ул.Колесника. Напротив дома 8, водитель совершил наезд на 47-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП брестчанка с травмами госпитализирована в реанимационное отделение УЗ «Брестская областная больница».
Установлено, что у водителя срок действия водительского удостоверения истек в марте 2018 года. Проводится проверка.
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По предварительной информации, сегодня, 24 февраля, около 17:47 часов 40-летний брестчанин, управляя автомобилем «Киа», двигался по ул.Колесника. Напротив дома 8,...
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