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Мужчина, который сбил на автомобиле «Киа» женщину на ул. Колесника, оказался "бесправником"

25.02.2020 06:28 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

По предварительной информации, сегодня, 24 февраля, около 17:47 часов 40-летний брестчанин, управляя автомобилем «Киа», двигался по ул.Колесника. Напротив дома 8, водитель совершил наезд на 47-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Мужчина, который сбил на автомобиле «Киа» женщину на ул. Колесника, оказался "бесправником"

смотрите видео как всё произошло

В результате ДТП брестчанка с травмами госпитализирована в реанимационное отделение УЗ «Брестская областная больница».

Мужчина, который сбил на автомобиле «Киа» женщину на ул. Колесника, оказался "бесправником"

Установлено, что у водителя срок действия водительского удостоверения истек в марте 2018 года. Проводится проверка.

 
 
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  По предварительной информации, сегодня, 24 февраля, около 17:47 часов 40-летний брестчанин, управляя автомобилем «Киа», двигался по ул.Колесника. Напротив дома 8,...
 
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