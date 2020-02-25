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Олимпийская чемпионка о допинге Логинова: ЭПО - это не капли в нос

25.02.2020 10:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий в эфире «Матч ТВ» оценила выступление сборной России на чемпионате мира по биатлону в Антхольце и прокомментировала ситуацию с обыском Логинова.


Фото: Reuters

— В целом, наверное, весь сезон у нас средний. В Антхольце ничего, кроме победы Саши Логинова в спринте, его медали в гонке преследования и шестого места Кати Юрловой в масс-старте, выделить не получается, — рассказала Анна.

Что касается Логинова, то поводом для полицейского рейда стали проблемы с аккредитацией у тренера биатлониста, однако позже он сказал, что правоохранители искали препараты и лекарства. Логинов отбыл дисквалификацию за применение ЭПО.

— Саша, конечно, отлично начал, но концовку смазал. В том числе из-за ситуации с приходом в его номер итальянских полицейских. Это же ноги растут еще раньше. Нужно просто объясниться и закончить это раз и навсегда. Кто-то должен взять на себя ответственность.

Если Логинов не понимает, откуда растут ноги в истории с попаданием допинга в его организм несколько лет назад, следовательно, его личный тренер должен рассказать об этом. Либо они все вместе должны собраться и разъяснить, что было тогда.

Просто это не капли в нос — это очень серьезный препарат. Поэтому вся мировая общественность так взволнована. Поэтому опять же, если Саша действительно ничего не знает, нужно найти того, кто это делал и разъяснить ситуацию. Потому что здесь, в этой истории, одна сплошная пена: Саша виноват, но никто здесь ничего не понимает, — сказала Богалий.

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