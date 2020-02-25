ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Курящие пассажиры избили милиционера в электричке

25.02.2020 10:15 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Курящие пассажиры избили милиционера в электричке
Следственный комитет РБ

21-летний молодой человек ехал в первом вагоне электропоезда «Осиповичи-Минск» и увидел в тамбуре курящую компанию молодых людей. Несмотря на то что в тот день мужчина не находился на службе, он представился им сотрудником милиции, показал служебное удостоверение и сделал замечание.

Парни начали оскорблять потерпевшего, а когда все вышли из вагона, двое из них ударили милиционера в лицо и толкнули в спину.

Для установления тяжести полученных телесных повреждений назначена судебно-медицинская экспертиза.

В отношении 22-летнего парня возбуждено уголовное дело по статье «насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел».

Следователи просят пассажиров, ставших свидетелями конфликта в тамбуре и на перроне, обратиться в УСК по городу Минску по телефону 8 (017) 389 55 55 или 8 (044) 500 31 11. 

Курящие пассажиры избили милиционера в электричке
На рок-концерте во Дворце Республики минчанин избил девушку-контролера
Подробнее

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следователи устанавливают обстоятельства применения насилия в отношении сотрудника милиции.
 
Новости дня
Новости разные
 
Акция «Выбираем студотряд» стартует в Беларуси 5 марта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
25.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика