Курящие пассажиры избили милиционера в электричке

Источник материала: Аргументы и факты

21-летний молодой человек ехал в первом вагоне электропоезда «Осиповичи-Минск» и увидел в тамбуре курящую компанию молодых людей. Несмотря на то что в тот день мужчина не находился на службе, он представился им сотрудником милиции, показал служебное удостоверение и сделал замечание.

Парни начали оскорблять потерпевшего, а когда все вышли из вагона, двое из них ударили милиционера в лицо и толкнули в спину.

Для установления тяжести полученных телесных повреждений назначена судебно-медицинская экспертиза.

В отношении 22-летнего парня возбуждено уголовное дело по статье «насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел».