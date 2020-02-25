Экспорт Беларуси потерял больше двух миллиардов долларов из-за нефтяных проблем с Россией

Источник материала: Ежедневник

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Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей на расширенном заседании коллегии МИД.

На мероприятии были подведены итоги работы органов дипломатической службы за 2019 год, передает Белта .

По словам Макея, потери Беларуси из-за загрязнения нефтепровода «Дружба» некачественной нефтью, а также из-за ограничений, введенных Россией на вывоз нефтепродуктов, в денежном выражении экспорт Беларуси снизился на 2, 055 млрд долларов.