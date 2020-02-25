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Экспорт Беларуси потерял больше двух миллиардов долларов из-за нефтяных проблем с Россией

25.02.2020 11:15 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: yandex.by

Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей на расширенном заседании коллегии МИД.

На мероприятии были подведены итоги работы органов дипломатической службы за 2019 год, передает Белта.

По словам Макея, потери Беларуси из-за загрязнения нефтепровода «Дружба» некачественной нефтью, а также из-за ограничений, введенных Россией   на вывоз нефтепродуктов, в денежном выражении экспорт Беларуси снизился на 2, 055 млрд долларов. 

 
 
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Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей на расширенном заседании коллегии МИД.
 
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