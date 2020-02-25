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Женщина в Минске выпрыгнула из окна восьмого этажа и осталась жива

25.02.2020 14:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Жители улицы Нёманской в минском микрорайоне Каменная Горка 25 февраля стали очевидцами необычного зрелища. Из окна квартиры на восьмом этаже сначала вылетали стулья, горшки с цветами.

Женщина в Минске выпрыгнула из окна восьмого этажа и осталась жива

А вскоре из этого же окна выпрыгнула и молодая женщина. К счастью, спасатели успели поставить "куб жизни", который спас её.

Женщина в Минске выпрыгнула из окна восьмого этажа и осталась жива

В комментарии Еврорадио официальный представитель МЧС Ольга Мельченко рассказала подробности происшествия:

"Поступило сообщение, что девушка стоит в окне на восьмом этаже на улице Нёманской. Наши выехали на место. Также по алгоритму мы вызываем МВД и бригаду скорой помощи. Девушка увидела большое количество техники, закрыла окно и вернулась. Мои коллеги поднимали подъёмник, чтобы с ней поговорить на уровне восьмого этажа. в это же время внизу разворачивали пневматическую подушку. Мы её развернули, а в это время девушка открыла окно и прыгнула... Медики её осмотрели — девушка не пострадала. Причины поступка будут устанавливаться позже".

Женщина в Минске выпрыгнула из окна восьмого этажа и осталась жива

 
 
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  Жители улицы Нёманской в минском микрорайоне Каменная Горка 25 февраля стали очевидцами необычного зрелища. Из окна квартиры на восьмом этаже сначала вылетали...
 
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