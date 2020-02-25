Аппетитная пятерка 24 и 25 февраля в магазине «Радуге».
Яйцо куриное С-1, цв. и белое, 10шт – 1,59;
Тушка ЦБ охл. – 3,49;
Печенье овсяное, кг – 1,99;
Кофе Jardin Kilimajaro раств., 95г – 4,89;
Чай черный «Нури. Золото Шри-Ланки», 100 пак – 3,99
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Аппетитная пятерка в «Радуге»
25.02.2020 — Разное | Новости Дзержинска
Источник материала: Новости Дзержинска
Аппетитная пятерка 24 и 25 февраля в магазине «Радуге».
Яйцо куриное С-1, цв. и белое, 10шт – 1,59;
Тушка ЦБ охл. – 3,49;
Печенье овсяное, кг – 1,99;
Кофе Jardin Kilimajaro раств., 95г – 4,89;
Чай черный «Нури. Золото Шри-Ланки», 100 пак – 3,99
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Аппетитная пятерка 24 и 25 февраля в магазине «Радуге».
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