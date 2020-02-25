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«Работникам оперативно доплатили». Как будут расти зарплаты врачей и учителей в этом году
Источник материала: Tut.by
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников бюджетных организаций в январе достигла уровня 895,9 рубля. Реальный темп роста заработков, то есть скорректированный на индекс потребительских цен, достиг 112,8 процента. Такие показатели опубликовало на своем сайте Министерство труда и социальной защиты. Чиновники отчитались, что соотношение заработной платы бюджетников к зарплате по республике, которая в январе составила 1 118,1 рубля составило 80,1%. Однако суммы в расчетниках за январь у некоторых получились меньше, чем в декабре прошлого года. FINANCE.TUT.BY посмотрел, почему так получилось.
Для бюджетников с 1 января, напомним,
По статистике, которую разместило Минтруда на своем сайте, номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников бюджетных организаций в январе составила 895,9 рубля. По сравнению с январем 2019 года номинальный темп ее роста составил 118,1%. Выходит, что темп роста зарплат бюджетников опережал увеличение зарплаты по экономике в целом на 5,1 процентных пункта. По республике он составил 113%.
Если говорить про реальный темп роста заработных плат в бюджетной сфере, то он достиг 112,8%. В Минтруда заверили, что рост зарплаты в бюджетном секторе обеспечен по всем регионам.
На прошлой неделе Министр финансов Максим Ермолович
Если посмотреть соотношение зарплат бюджетников со средней по стране, то они доросли до отметки 80,1%. Однако по сравнению с декабрем 2019 года январская заработная плата сложилась на 9,8 процента ниже — минус 97,2 рубля.
Как в Минтруда поясняли ранее, это снижение не связано с введением новых условий оплаты труда в бюджетной сфере.
— Такое снижение происходит ежегодно как в реальном секторе экономики, так и в бюджетном, и носит «сезонный» характер, — подчеркнули в ведомстве. — В декабре организации производят дополнительные разовые выплаты за счет экономии средств на оплату труда и внебюджетных источников. В январе эти выплаты отсутствуют, так как учреждения определяют их размеры по результатам месяца и производят выплаты, как правило, в феврале-марте.
В сравнение с ноябрем 2019 года заработкам в январе не хватило всего 0,1%, чтобы сравняться.
В Минтруда отметили, что изменение зарплаты за январь к ноябрю прошлого года за последние 8 лет колеблется в пределах 98,2 -104,3%.
— Влияние оказывает прежде всего различный график повышения зарплаты. Темп роста 104,3% в январе 2018 года к ноябрю 2017 года обусловлен повышением зарплаты с 1 декабря 2017, — сказали в ведомстве. — При этом с учетом «сезонного» фактора зарплата января 2018 года к декабрю 2017 составила 86,4%. Как мы уже отмечали, зарплата января 2020 года почти достигла уровня ноября 2019 — 99,9%. Этому способствовало, прежде всего, более раннее повышение зарплаты в прошлом году — с 1 сентября, а не с 1 декабря, как это было, например, в 2017 году.
Однако в отраслевом разрезе есть различия в темпе роста заработных плат. Если посмотреть на рост заработков в отраслях, где занято почти 75% бюджетников, можно увидеть, что к январю 2019 года темп роста зарплат в здравоохранении опередил этот показатель в образовании. В первом случае он составил 128,3% — у врачей 126,7%, а во втором — 116,5% — у учителей 115,1%. К ноябрю 2019 ода темп составил 105,3% в здравоохранении и 96,4% в образовании.
За январь этого года средняя заработная плата в образовании составила 799,9 рубля — у учителей — 976,8 рубля, а в здравоохранении — 967,7 рубля — у врачей — 1 559,4 рубля.
Как пояснили в министерстве, зарплаты в образовании снизились потому, что в ноябре некоторые организации выплатили накопленную за несколько месяцев экономию по фонду оплаты труда и нераспределенного фонда материальной помощи. Кроме того, в январе работникам не дают некоторые стимулирующие выплаты за декабрь, к примеру, премии, надбавки, замены временно отсутствующих педагогов и прочие, которые были выплачены досрочно в декабре.
— Еще одна причина — нераспределение экономии по фонду оплаты труда — вакантные должности, больничные листки, социальные отпуска и другие, за январь, которые будут выплачены в феврале-марте, — отметили в Минтруда. — В связи с продолжительными зимними каникулами в январе — с 26 декабря по 12 января, некоторые учителя уходили в отпуск без содержания.
Некоторые учреждения допустили ошибки при начислении зарплат работникам за январь. Они были выявлены во время мониторингов, которые профильные министерства, Минтруда, КГК и прочие госорганы провели больше чем в 3200 бюджетных организаций. Все положенные суммы работникам оперативно доплатили. В Минтруда также добавили, что допущенные ошибки не были системными.
— Как показал мониторинг, снижение заработной платы за январь отдельным работникам произведено в связи с нарушением ими трудовой и исполнительской дисциплины. Всего таких работников 953 человека, — рассказывают в министерстве. — Как уже не раз отмечалось, на 2020 год в бюджете предусмотрен фонд оплаты труда, позволяющий обеспечить среднегодовое повышение заработной платы в бюджетной сфере не менее, чем на 10%. Таким образом, в 2020 году заработная плата по оценке составит 930 рублей. В частности, у врачей — 1640 рублей, а у учителей — 1040 рублей.
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Посмотрели, как отличаются заработки врачей и учителей и узнали, почему у некоторых в январе упали зарплаты.
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