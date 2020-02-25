«Работникам оперативно доплатили». Как будут расти зарплаты врачей и учителей в этом году

Источник материала: Tut.by

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников бюджетных организаций в январе достигла уровня 895,9 рубля. Реальный темп роста заработков, то есть скорректированный на индекс потребительских цен, достиг 112,8 процента. Такие показатели опубликовало на своем сайте Министерство труда и социальной защиты. Чиновники отчитались, что соотношение заработной платы бюджетников к зарплате по республике, которая в январе составила 1 118,1 рубля составило 80,1%. Однако суммы в расчетниках за январь у некоторых получились меньше, чем в декабре прошлого года. FINANCE.TUT.BY посмотрел, почему так получилось.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Для бюджетников с 1 января, напомним, ввели новую схему расчета зарплат. Одно из основных изменений: тарифную ставку первого разряда заменили на базовую ставку. Власти ранее неоднократно поясняли, что из-за новой схемы падения зарплат произойти не должно. Но для сравнения из декабрьских заработков нужно вычесть некоторые выплаты.

По статистике, которую разместило Минтруда на своем сайте, номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников бюджетных организаций в январе составила 895,9 рубля. По сравнению с январем 2019 года номинальный темп ее роста составил 118,1%. Выходит, что темп роста зарплат бюджетников опережал увеличение зарплаты по экономике в целом на 5,1 процентных пункта. По республике он составил 113%.

Если говорить про реальный темп роста заработных плат в бюджетной сфере, то он достиг 112,8%. В Минтруда заверили, что рост зарплаты в бюджетном секторе обеспечен по всем регионам.

На прошлой неделе Министр финансов Максим Ермолович сказал , что планы по повышению зарплат бюджетников до 80% от средней по республике в этом году, как и в прошлом, будут выполнены. Напомним, власти хотели к концу 2019 года выйти на среднюю зарплату бюджетников в 80% от средних заработков по стране. Такие планы были и в предыдущие годы, но сделать этого не удалось. К примеру, в 2018 году показатель составил 77%.

Если посмотреть соотношение зарплат бюджетников со средней по стране, то они доросли до отметки 80,1%. Однако по сравнению с декабрем 2019 года январская заработная плата сложилась на 9,8 процента ниже — минус 97,2 рубля.

Как в Минтруда поясняли ранее, это снижение не связано с введением новых условий оплаты труда в бюджетной сфере.

— Такое снижение происходит ежегодно как в реальном секторе экономики, так и в бюджетном, и носит «сезонный» характер, — подчеркнули в ведомстве. — В декабре организации производят дополнительные разовые выплаты за счет экономии средств на оплату труда и внебюджетных источников. В январе эти выплаты отсутствуют, так как учреждения определяют их размеры по результатам месяца и производят выплаты, как правило, в феврале-марте.

В сравнение с ноябрем 2019 года заработкам в январе не хватило всего 0,1%, чтобы сравняться.

В Минтруда отметили, что изменение зарплаты за январь к ноябрю прошлого года за последние 8 лет колеблется в пределах 98,2 -104,3%.

— Влияние оказывает прежде всего различный график повышения зарплаты. Темп роста 104,3% в январе 2018 года к ноябрю 2017 года обусловлен повышением зарплаты с 1 декабря 2017, — сказали в ведомстве. — При этом с учетом «сезонного» фактора зарплата января 2018 года к декабрю 2017 составила 86,4%. Как мы уже отмечали, зарплата января 2020 года почти достигла уровня ноября 2019 — 99,9%. Этому способствовало, прежде всего, более раннее повышение зарплаты в прошлом году — с 1 сентября, а не с 1 декабря, как это было, например, в 2017 году.

Однако в отраслевом разрезе есть различия в темпе роста заработных плат. Если посмотреть на рост заработков в отраслях, где занято почти 75% бюджетников, можно увидеть, что к январю 2019 года темп роста зарплат в здравоохранении опередил этот показатель в образовании. В первом случае он составил 128,3% — у врачей 126,7%, а во втором — 116,5% — у учителей 115,1%. К ноябрю 2019 ода темп составил 105,3% в здравоохранении и 96,4% в образовании.

За январь этого года средняя заработная плата в образовании составила 799,9 рубля — у учителей — 976,8 рубля, а в здравоохранении — 967,7 рубля — у врачей — 1 559,4 рубля.

Как пояснили в министерстве, зарплаты в образовании снизились потому, что в ноябре некоторые организации выплатили накопленную за несколько месяцев экономию по фонду оплаты труда и нераспределенного фонда материальной помощи. Кроме того, в январе работникам не дают некоторые стимулирующие выплаты за декабрь, к примеру, премии, надбавки, замены временно отсутствующих педагогов и прочие, которые были выплачены досрочно в декабре.

— Еще одна причина — нераспределение экономии по фонду оплаты труда — вакантные должности, больничные листки, социальные отпуска и другие, за январь, которые будут выплачены в феврале-марте, — отметили в Минтруда. — В связи с продолжительными зимними каникулами в январе — с 26 декабря по 12 января, некоторые учителя уходили в отпуск без содержания.

Некоторые учреждения допустили ошибки при начислении зарплат работникам за январь. Они были выявлены во время мониторингов, которые профильные министерства, Минтруда, КГК и прочие госорганы провели больше чем в 3200 бюджетных организаций. Все положенные суммы работникам оперативно доплатили. В Минтруда также добавили, что допущенные ошибки не были системными.

— Как показал мониторинг, снижение заработной платы за январь отдельным работникам произведено в связи с нарушением ими трудовой и исполнительской дисциплины. Всего таких работников 953 человека, — рассказывают в министерстве. — Как уже не раз отмечалось, на 2020 год в бюджете предусмотрен фонд оплаты труда, позволяющий обеспечить среднегодовое повышение заработной платы в бюджетной сфере не менее, чем на 10%. Таким образом, в 2020 году заработная плата по оценке составит 930 рублей. В частности, у врачей — 1640 рублей, а у учителей — 1040 рублей.