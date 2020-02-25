В Дубровно появилась необычная автобусная остановка

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





По улице Никандровой установили остановочный навес необычного дизайна. Теперь конструкция в виде яркого разноцветного зонтика даже в любую непогоду будет радовать жителей и гостей нашего города. Посмотрите, как это выглядит.

Разрабатывали, изготавливали и монтировали новую остановку работники УП ЖКХ «Дубровно-Коммунальник». Они говорят, что такой необычный дизайн выбрали неслучайно: рядом с остановкой расположена средняя школа №1 г.Дубровно, а значит учащиеся, ожидающие автобус, скучать не будут.

Объект выполнен из поликарбоната и металла. Он будет надежно закрывать ожидающих транспорт пассажиров от непогоды.