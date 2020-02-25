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Возможно полное оправдание? Политзаключенного Жемчужного перевели из колонии в СИЗО

25.02.2020 16:02 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Политзаключенного Михаила Жемчужного перевели из колонии в Горках в Могилевскую тюрьму, а затем отправили в Витебский следственный изолятор, где он в данный момент и находится.

Возможно полное оправдание? Политзаключенного Жемчужного перевели из колонии в СИЗО
Михаил Жемчужный, архивное фото
Об этом сайту palitviazni.info сообщил витебский правозащитник Леонид Светик.

С 23 декабря Михаил Жемчужный находился в штрафном изоляторе Горецкой колонии №9, но последние письма политзаключенный написал Леониду Светику уже из Могилева и Витебска.

"Сейчас я нахожусь в Могилевской тюрьме на этапе в Витебский СИЗО №2, - сообщил Михаил в своем первом письме. - По итогам моих заявлений и жалоб в различные инстанции, начиная со Следственного комитета и заканчивая Администрацией президента, наконец началось предварительное расследование по моим делам.

Меня вызвал следователь на допрос, речь, возможно, идет о моем полном оправдании по всем трем приговорам. И я эту ситуацию постараюсь использовать по максимуму, хотя, по-видимому, не успею все сделать за тот срок, который мне осталось отсидеть. А это - около года".

Со слов Леонида Светика, заниматься предварительным расследованием будет управление Следственного комитета по Витебской области. Видимо, Жемчужный доказал, что прежнее следствие велось с нарушением процессуальных законов.

"Второе письмо Жемчужный прислал уже из Витебска, - отмечает правозащитник. Пишет, что по сравнению с Горецкой колонией и в Могилевской тюрьме, и в Витебском СИЗО условия содержания значительно лучше. В камере по его просьбе он находится один.

Михаил не сообщает, сколько будет в СИЗО, но ситуация изменилась, и это его немного ободрило. В Горецкой колонии он даже людей не видел, так как постоянно находился или в ПКТ, или в ШИЗО. Такая изоляция очень сложно переносится, если не можешь ни с кем перекинуться словом".

Михаил Жемчужный написал также, что за последнее время администрация колонии в Горках вынесла ему более 70 нарушений режима за отказ направляться в отряд, где отбывали наказание осужденные с так называемым низким статусом.


Напомним, основатель "Платформа Инавэйшн" Михаил Жемчужный в июле 2015 года был осужден Витебским областным судом к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима. 

23 октября судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда рассмотрела кассационную жалобу и назначила ему более строгое наказание - шесть с половиной лет лишения свободы.

Он был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 376 (части 1 и 2), ч.5 ст. 16, ст. 375 (часть 1) и ст. 431 (части 1 и 2): подстрекательстве к умышленному разглашению сведений, составляющих служебную тайну; незаконном приобретении и сбыте специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации, в том числе - повторно; даче взятки и даче взятки повторно.

Белорусскими правозащитниками Михаил Жемчужный признан политическим заключенным.
 
Теги: Витебск, Могилев
 
 
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Политзаключенного Михаила Жемчужного перевели из колонии в Горках в Могилевскую тюрьму, а затем отправили в Витебский следственный изолятор, где он в данный...
 
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