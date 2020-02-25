Возможно полное оправдание? Политзаключенного Жемчужного перевели из колонии в СИЗО

palitviazni.info сообщил витебский правозащитник Леонид Светик. Об этом сайтусообщил витебский правозащитник





Витебска. С 23 декабря Михаил Жемчужный находился в штрафном изоляторе Горецкой колонии №9, но последние письма политзаключенный написал Леониду Светику уже из Могилева





"Сейчас я нахожусь в Могилевской тюрьме на этапе в Витебский СИЗО №2, - сообщил Михаил в своем первом письме. - По итогам моих заявлений и жалоб в различные инстанции, начиная со Следственного комитета и заканчивая Администрацией президента, наконец началось предварительное расследование по моим делам.





Меня вызвал следователь на допрос, речь, возможно, идет о моем полном оправдании по всем трем приговорам. И я эту ситуацию постараюсь использовать по максимуму, хотя, по-видимому, не успею все сделать за тот срок, который мне осталось отсидеть. А это - около года".





Со слов Леонида Светика, заниматься предварительным расследованием будет управление Следственного комитета по Витебской области. Видимо, Жемчужный доказал, что прежнее следствие велось с нарушением процессуальных законов.





"Второе письмо Жемчужный прислал уже из Витебска, - отмечает правозащитник. Пишет, что по сравнению с Горецкой колонией и в Могилевской тюрьме, и в Витебском СИЗО условия содержания значительно лучше. В камере по его просьбе он находится один.





Михаил не сообщает, сколько будет в СИЗО, но ситуация изменилась, и это его немного ободрило. В Горецкой колонии он даже людей не видел, так как постоянно находился или в ПКТ, или в ШИЗО. Такая изоляция очень сложно переносится, если не можешь ни с кем перекинуться словом".





Михаил Жемчужный написал также, что за последнее время администрация колонии в Горках вынесла ему более 70 нарушений режима за отказ направляться в отряд, где отбывали наказание осужденные с так называемым низким статусом.







