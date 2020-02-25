ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Женщина упала с 8-го этажа и выжила

25.02.2020 15:42 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Сотрудники МЧС спасли женщину, которая выпрыгнула с восьмого этажа в Минске.



Спасателям сообщили о ЧП очевидцы: около 11 часов утра во вторник они обратились в МЧС с информацией о том, что на улице Неманской в окне восьмого этажа стоит женщина.

"На место выехали работники МЧС, МВД и бригада скорой медицинской помощи (...). Когда работники МЧС стали поднимать автоколенчатый подъемник, чтобы с ней побеседовать, она вернулась в квартиру и закрыла окно", – пояснили в пресс-службе.

В это время внизу спасатели развернули специальную пневматическую подушку, которую используют именно для эвакуации людей с верхних этажей зданий. Сотрудникам МЧС удалось сделать это до того, как женщина снова открыла окно и прыгнула вниз.


"Прибывшая к месту бригада медиков совместно со спасателями осмотрела женщину на наличие видимых повреждений (...). Пострадавшая госпитализирована с предварительным диагнозом "ЧМТ", – сообщили в МЧС.

В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудники МЧС спасли женщину, которая выпрыгнула с восьмого этажа в Минске.
 
Новости дня
Новости разные
 
Врачи обнаружили первый известный медицине случай, когда человек мочится алкоголем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
25.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика