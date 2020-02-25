Женщина упала с 8-го этажа и выжила









Спасателям сообщили о ЧП очевидцы: около 11 часов утра во вторник они обратились в МЧС с информацией о том, что на улице Неманской в окне восьмого этажа стоит женщина.





"На место выехали работники МЧС, МВД и бригада скорой медицинской помощи (...). Когда работники МЧС стали поднимать автоколенчатый подъемник, чтобы с ней побеседовать, она вернулась в квартиру и закрыла окно", – пояснили в пресс-службе.





В это время внизу спасатели развернули специальную пневматическую подушку, которую используют именно для эвакуации людей с верхних этажей зданий. Сотрудникам МЧС удалось сделать это до того, как женщина снова открыла окно и прыгнула вниз.









"Прибывшая к месту бригада медиков совместно со спасателями осмотрела женщину на наличие видимых повреждений (...). Пострадавшая госпитализирована с предварительным диагнозом "ЧМТ", – сообщили в МЧС.





В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.







