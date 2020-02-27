Вкусно и просто. Воздушные пышки на кукурузной муке

Ингредиенты
|Мука пшеничная
|2/3 стакана
|Мука кукурузная
|1/3 стакана
|Вода
|1/2 стакана
|Сливочное масло
|1 ст. л.
|Разрыхлитель
|1,5 ч. л.
|Растительное масло
|для жарки
|Соль
|1/2 ч. л.
В миску насыпаем кукурузную муку, соль и разрыхлитель, размешиваем. Добавляем пшеничную муку. Сливочное масло вмешиваем вилкой, вливаем небольшими порциями холодную воду, размешиваем, чтобы не было комочков.
На сковородку наливаем растительное масло и хорошенько разогреваем. Выкладываем тесто столовой ложкой, придавая блинчикам круглую форму. Жарим на каждой стороне примерно по три минуты. Подаем с вареньем, сметаной, медом, к чаю или кофе, а также с соленым соусом к первым или вторым блюдам. Приятного аппетита!