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Вкусно и просто. Воздушные пышки на кукурузной муке

27.02.2020 06:30 — Разное | Intex-Press Online (Барановичи)  
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Источник материала: Intex-Press Online (Барановичи)

Вкусно и просто. Воздушные пышки на кукурузной муке

Фото: techabby.com

Ингредиенты

Мука пшеничная 2/3 стакана
Мука кукурузная 1/3 стакана
Вода 1/2 стакана
Сливочное масло 1 ст. л.
Разрыхлитель 1,5 ч. л.
Растительное масло для жарки
Соль 1/2 ч. л.

В миску насыпаем кукурузную муку, соль и разрыхлитель, размешиваем. Добавляем пшеничную муку. Сливочное масло вмешиваем вилкой, вливаем небольшими порциями холодную воду, размешиваем, чтобы не было комочков.

На сковородку наливаем растительное масло и хорошенько разогреваем. Выкладываем тесто столовой ложкой, придавая блинчикам круглую форму. Жарим на каждой стороне примерно по три минуты. Подаем с вареньем, сметаной, медом, к чаю или кофе, а также с соленым соусом к первым или вторым блюдам. Приятного аппетита!

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Порадуйте детей и взрослых вкусной выпечкой и приготовьте румяные, тающие во рту пышки без особых усилий.
 
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