Вкусно и просто. Воздушные пышки на кукурузной муке

Ингредиенты

Мука пшеничная 2/3 стакана Мука кукурузная 1/3 стакана Вода 1/2 стакана Сливочное масло 1 ст. л. Разрыхлитель 1,5 ч. л. Растительное масло для жарки Соль 1/2 ч. л.

В миску насыпаем кукурузную муку, соль и разрыхлитель, размешиваем. Добавляем пшеничную муку. Сливочное масло вмешиваем вилкой, вливаем небольшими порциями холодную воду, размешиваем, чтобы не было комочков.

На сковородку наливаем растительное масло и хорошенько разогреваем. Выкладываем тесто столовой ложкой, придавая блинчикам круглую форму. Жарим на каждой стороне примерно по три минуты. Подаем с вареньем, сметаной, медом, к чаю или кофе, а также с соленым соусом к первым или вторым блюдам. Приятного аппетита!

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