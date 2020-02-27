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В Барановичском районе в ДТП пострадала пассажирка автомобиля
27.02.2020 10:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Авария произошла 26.02.2020 около 21.15 часов.
По предварительной информации: 53-летний барановичанин, управляя автомобилем «Dacia Lodgy», двигался по автодороге Н-274 «Барановичи-Утес», по направлению к городу Барановичи. Вблизи деревни Богуши, водитель отвлекся от управления автомобиля и съехал в правый по ходу движения кювет.
В результате ДТП пассажир автомобиля, 55-летняя жительница города Барановичи получила травмы и самостоятельно обратилась за медицинской помощью в приемный покой УЗ «Барановичская городская больница». Проводится проверка.
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Авария произошла 26.02.2020 около 21.15 часов. По предварительной информации: 53-летний барановичанин, управляя автомобилем «Dacia Lodgy», двигался по автодороге Н-274...
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