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В Барановичском районе в ДТП пострадала пассажирка автомобиля

27.02.2020 10:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Авария произошла 26.02.2020 около 21.15 часов.

В Барановичском районе в ДТП пострадала пассажирка автомобиля

По предварительной информации: 53-летний барановичанин, управляя автомобилем «Dacia Lodgy», двигался по автодороге Н-274 «Барановичи-Утес», по направлению к городу Барановичи. Вблизи деревни Богуши, водитель отвлекся от управления автомобиля и съехал в правый по ходу движения кювет.

В Барановичском районе в ДТП пострадала пассажирка автомобиля

В результате ДТП пассажир автомобиля, 55-летняя жительница города Барановичи получила травмы и самостоятельно обратилась за медицинской помощью в приемный покой УЗ «Барановичская городская больница». Проводится проверка.

 
 
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  Авария произошла 26.02.2020 около 21.15 часов. По предварительной информации: 53-летний барановичанин, управляя автомобилем «Dacia Lodgy», двигался по автодороге Н-274...
 
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