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Чем пахнет отечественная деревообработка и зачем Президент снимал стружку? Анонс специального репортажа

27.02.2020 11:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Как и зачем в Беларуси спасали деревообрабатывающую отрасль, и по каким брендам теперь знают наши города? О природном достоянии страны, врагах леса и перспективах «не деревянной отрасли» – в очередной серии из цикла «Специальный репортаж» СТВ.

Чем пахнет отечественная деревообработка и зачем Президент снимал стружку? Анонс специального репортажа

Подробности в видеоматериале.

Чем пахнет отечественная деревообработка и зачем Президент снимал стружку? Анонс специального репортажа

Люди в материале: Александр Лукашенко, Евгений Пустовой

 
 
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Новости Беларуси. Как и зачем в Беларуси спасали деревообрабатывающую отрасль, и по каким брендам теперь знают наши города? О природном достоянии страны, врагах...
 
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