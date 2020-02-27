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Чем пахнет отечественная деревообработка и зачем Президент снимал стружку? Анонс специального репортажа
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Как и зачем в Беларуси спасали деревообрабатывающую отрасль, и по каким брендам теперь знают наши города? О природном достоянии страны, врагах леса и перспективах «не деревянной отрасли» – в очередной серии из цикла «Специальный репортаж» СТВ.
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Чем пахнет отечественная деревообработка и зачем Президент снимал стружку? Анонс специального репортажа
Новости Беларуси. Как и зачем в Беларуси спасали деревообрабатывающую отрасль, и по каким брендам теперь знают наши города? О природном достоянии страны, врагах...
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