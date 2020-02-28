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Ляшенко о нефтепереработке: для внутреннего рынка хватает, критический объем экспорта выполняем

28.02.2020 10:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Продукции с белорусских НПЗ для внутреннего рынка поставляется в достаточном объеме, также обеспечивается критический объем экспорта. Об этом корреспонденту БЕЛТА заявил вице-премьер Игорь Ляшенко.

Ляшенко о нефтепереработке: для внутреннего рынка хватает, критический объем экспорта выполняем

"Для внутреннего рынка хватает. Когда уладим вопросы с Российской Федерацией, будут восстановлены остальные объемы по экспорту. Но критический объем экспорта мы тоже выполняем", - сказал Игорь Ляшенко.

Он заявил, что в целом в текущем году на переработку на белорусские НПЗ поставляется порядка 1 млн т нефти в месяц. "Плюс-минус в районе миллиона тонн работаем", - сказал вице-премьер.

Отвечая на вопрос, какой объем предусмотрен на март, Игорь Ляшенко заявил: "В таком же объеме, как было в январе и феврале. То есть соответствующая эффективность загрузки производств".

Он также не уточнил, с какими именно пятью российскими компаниями Беларусь дополнительно договорилась о поставках нефти, сославшись на коммерческую тайну.

Как ранее сообщалось БЕЛТА, нефть без премии в I квартале, кроме группы компаний "Сафмар", будут поставлять в Беларусь 5 российских компаний. "Эти 5 компаний - новые поставщики, с которыми мы еще не работали. То есть вместе с "Сафмаром" на I квартал у нас 6 компаний, которые будут с нами работать по рыночной цене без премии", - уточнял пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

Позже стало известно, что российская группа компаний "Сафмар" поставит в Беларусь в марте 300 тыс. т нефти, "УДС нефть" - 50 тыс. т. Комментируя появившуюся в СМИ информацию о возможных поставках нефти в Беларусь "Роснефтью" и "Татнефтью", Александр Тищенко отмечал, что переговоров по поставкам на март с ними не ведется.

В марте также ожидается поставка в порт Клайпеды 160 тыс. т российской нефти для белорусских НПЗ, которая была куплена через трейдеров без премии.

Кроме того, сделка с азербайджанской Socar предусматривает в марте поставку двух танкеров нефти - это около 160 тыс. т. В Беларусь нефть будет доставлена через Украину по нефтепроводу Одесса - Броды.

Россия 1 января остановила поставки нефти в Беларусь из-за того, что не были достигнуты договоренности по цене. Как пояснял первый вице-премьер Дмитрий Крутой, Беларусь считает экономически нецелесообразным и бессмысленным платить премии российским нефтяным компаниям в прежних объемах. В правительстве также заявляли, что изучаются все возможные варианты альтернативных поставок.

Белорусские НПЗ (Мозырский НПЗ и ОАО "Нафтан") работают на загрузке 50%, в январе-феврале они переработают около 1,8 млн т нефти.

 
 
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  Продукции с белорусских НПЗ для внутреннего рынка поставляется в достаточном объеме, также обеспечивается критический объем экспорта. Об этом корреспонденту...
 
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