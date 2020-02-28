|
Как правильно мыть руки, чихать и кашлять, чтобы не заболеть самому и не заразить других
28.02.2020 14:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Среди основных мер предосторожности для защиты от новой коронавирусной инфекции ВОЗ
Как правильно мыть руки
Следить за чистотой рук важно потому, что, если на их поверхности присутствует вирус, мытье их с мылом убьет его.
Для того чтобы процедура была максимально эффективной, важно мыть руки
Если возможности помыть руки нет, обработайте их спиртосодержащим средством.
В целом по возможности не трогайте руками глаза, нос и рот: руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус, и так можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Как чихать и кашлять
Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой (как делает большинство из нас), микробы попадут на ваши руки, а затем на все, к чему вы прикасаетесь. Поэтому ВОЗ
Кашляя или чихая, человек, болеющий респираторной инфекцией, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко к такому человеку, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Среди основных мер предосторожности для защиты от новой коронавирусной инфекции ВОЗ называет мытье рук и соблюдение респираторной гигиены при чихании или...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)