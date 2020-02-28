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Как правильно мыть руки, чихать и кашлять, чтобы не заболеть самому и не заразить других

28.02.2020 14:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Среди основных мер предосторожности для защиты от новой коронавирусной инфекции ВОЗ называет мытье рук и соблюдение респираторной гигиены при чихании или кашле. GO.TUT.BY объясняет, как делать это правильно.

Как правильно мыть руки, чихать и кашлять, чтобы не заболеть самому и не заразить других

Как правильно мыть руки

Следить за чистотой рук важно потому, что, если на их поверхности присутствует вирус, мытье их с мылом убьет его.

Для того чтобы процедура была максимально эффективной, важно мыть руки правильно.

  1. Самое главное — делать это с мылом и достаточно долго: примерно 20 секунд (за это время про себя можно дважды спеть песенку Happy Birthday).
  2. Мойте не только ладони — но и тыльную сторону кисти, пальцы и промежутки между ними.
  3. Смойте мыло, вытрите руки бумажным полотенцем. Используйте его, чтобы закрыть кран, не касаясь его чистыми руками.

Если возможности помыть руки нет, обработайте их спиртосодержащим средством.

В целом по возможности не трогайте руками глаза, нос и рот: руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус, и так можно перенести вирус с кожи рук в организм.

Как чихать и кашлять

Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой (как делает большинство из нас), микробы попадут на ваши руки, а затем на все, к чему вы прикасаетесь. Поэтому ВОЗ рекомендует поступать так:

  1. При кашле и чихании прикрывать рот и нос салфеткой или сгибом локтя.
  2. После сразу выкидывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой и обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком — или мойте их водой с мылом.
  3. Если чихает или кашляет кто-то другой, держитесь от него на расстоянии как минимум метра, особенно если у него еще и повышенная температура.

Кашляя или чихая, человек, болеющий респираторной инфекцией, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко к такому человеку, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.

 
 
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