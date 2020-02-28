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Лукашенко анонсировал пенсионную реформу в Беларуси

28.02.2020 15:07 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Лукашенко анонсировал пенсионную реформу в Беларуси
Фото из открытых источников

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО анонсировал предстоящие изменения в пенсионной системе. По его мнению, пенсионная система в том виде, в котором мы ее сегодня видим, – себя изжила, передает пресс-служба белорусского лидера.

Лукашенко анонсировал пенсионную реформу в Беларуси Особые условия. Как решается вопрос у тех, кто попал в «пенсионную ловушку»

«Надо сделать так, чтобы человек, работая, понимал: буду лучше работать, больше зарабатывать – на пенсии будет лучше. Уравниловки быть не должно!» – заявил президент 28 февраля 2020 года на VIII съезде Федерации профсоюзов. По словам Александра Лукашенко, решить этот вопрос Беларуси будет несложно, страна изучает опыт других стран.

Напомним, ранее профсоюзы критиковали власти за «уравнительные» пенсии. «Сегодня действует так называемый уравнительный принцип. Человек, который всю жизнь учился, повышал свой профессиональный уровень, максимально вкладывался в свое дело, получает практически такую же пенсию, как и человек, который, образно говоря, спал на работе», – подчеркнул председатель национального профцентра Михаил ОРДА.

Эксперт отметил, что профсоюзы находят такое положение дел неправильным и несправедливым. Механизмы начисления пенсии должны мотивировать людей лучше работать, повышая свой профессиональный уровень. При этом каждый человек должен быть уверен в том, что его пенсия будет соответствовать его трудовым заслугам.

 
 
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По словам белорусского президента, пенсионная система в том виде, в котором мы ее сегодня видим, – себя изжила.
 
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