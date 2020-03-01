Мужчина под различными предлогами занимал в долг у граждан деньги, но отдавать не спешил

Источник материала: Виртуальный Брест

А Вы не попались на удочку мошенника, который брал деньги в долг и не возвращал?





Фото из архива Медиа-Полесья

26-летний житель агрогородка Дворец Лунинецкого района под различными предлогами занимал в долг у граждан деньги, обещая быстрый возврат.

В отношении А.Курака поступило порядка десяти заявлений

Суммы одолженных средств доходили до 10-20 тысяч долларов США. Однако возвращать долги молодой человек не собирался. Граждане один за другим стали обращаться в милицию.

Как сообщили Медиа-Полесью в Лунинецком РОВД, уже поступило порядка 10 заявлений от пострадавших от мошеннических действий предприимчивого «заёмщика». По всем фактам проводятся проверки.

В райотделе милиции просят граждан, пострадавших от действий Курака А.В., обратиться в лично в РОВД или позвонить по номеру 102.