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Мужчина под различными предлогами занимал в долг у граждан деньги, но отдавать не спешил

01.03.2020 12:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

А Вы не попались на удочку мошенника, который брал деньги в долг и не возвращал?

Мужчина под различными предлогами занимал в долг у граждан деньги, но отдавать не спешил

Фото из архива Медиа-Полесья

26-летний житель агрогородка Дворец Лунинецкого района под различными предлогами занимал в долг у граждан деньги, обещая быстрый возврат.

Мужчина под различными предлогами занимал в долг у граждан деньги, но отдавать не спешил

В отношении А.Курака поступило порядка десяти заявлений

Суммы одолженных средств доходили до 10-20 тысяч долларов США. Однако возвращать долги молодой человек не собирался. Граждане один за другим стали обращаться в милицию.

Как сообщили Медиа-Полесью в Лунинецком РОВД, уже поступило порядка 10 заявлений от пострадавших от мошеннических действий предприимчивого «заёмщика». По всем фактам проводятся проверки.

В райотделе милиции просят граждан, пострадавших от действий Курака А.В., обратиться в лично в РОВД или позвонить по номеру 102.

 
 
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  А Вы не попались на удочку мошенника, который брал деньги в долг и не возвращал? Фото из архива Медиа-Полесья 26-летний житель агрогородка Дворец Лунинецкого...
 
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