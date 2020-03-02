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ГУО «Средняя школа №2 г. Быхова» посетил заместитель министра по чрезвычайным ситуациям РБ Игорь Болотов

02.03.2020 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

В рамках информационно-образовательного проекта «ШАГ» – «Школа Активного Гражданина» – государственное учреждение образования «Средняя школа №2 г. Быхова» посетил заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Игорь Болотов.

ГУО «Средняя школа №2 г. Быхова» посетил заместитель министра по чрезвычайным ситуациям РБ Игорь Болотов

ГУО «Средняя школа №2 г. Быхова» посетил заместитель министра по чрезвычайным ситуациям РБ Игорь Болотов

На встрече также присутствовали начальник Могилевского областного управления МЧС Сергей Демидов, начальник районного отдела по чрезвычайным ситуациям Дмитрий Красноперов.

Мероприятие прошло в форме «открытого микрофона». Школьники задавали Игорю Болотову вопросы о профессии спасателя, интересовались его личным выбором такой работы, спрашивали, какие требования предъявляются к тем, кто желает пополнить ряды спасателей-пожарных и многое другое.

Игорь Владимирович откровенно отвечал на вопросы ребят, приводя примеры из личного опыта. Диалог состоялся полезным и весьма содержательным.

В ходе мероприятия работники РОЧС совместно с активистами Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных организовали в фойе школы работу интерактивных площадок, на которых каждый желающий мог проверить свои знания безопасности и потренироваться действиям в той либо иной чрезвычайной ситуации.
Заместитель министра посетил музей Хлеба, который расположен прямо в школе, ознакомился с экспозицией и оставил запись в книге почетных гостей.

Екатерина ГУРСКАЯ.

 
 
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В рамках информационно-образовательного проекта «ШАГ» – «Школа Активного Гражданина» – государственное учреждение образования «Средняя школа №2 г. Быхова»...
 
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