ГУО «Средняя школа №2 г. Быхова» посетил заместитель министра по чрезвычайным ситуациям РБ Игорь Болотов

Источник материала: Маяк Преднепровья

В рамках информационно-образовательного проекта «ШАГ» – «Школа Активного Гражданина» – государственное учреждение образования «Средняя школа №2 г. Быхова» посетил заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Игорь Болотов.









На встрече также присутствовали начальник Могилевского областного управления МЧС Сергей Демидов, начальник районного отдела по чрезвычайным ситуациям Дмитрий Красноперов.

Мероприятие прошло в форме «открытого микрофона». Школьники задавали Игорю Болотову вопросы о профессии спасателя, интересовались его личным выбором такой работы, спрашивали, какие требования предъявляются к тем, кто желает пополнить ряды спасателей-пожарных и многое другое.

Игорь Владимирович откровенно отвечал на вопросы ребят, приводя примеры из личного опыта. Диалог состоялся полезным и весьма содержательным.

В ходе мероприятия работники РОЧС совместно с активистами Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных организовали в фойе школы работу интерактивных площадок, на которых каждый желающий мог проверить свои знания безопасности и потренироваться действиям в той либо иной чрезвычайной ситуации.

Заместитель министра посетил музей Хлеба, который расположен прямо в школе, ознакомился с экспозицией и оставил запись в книге почетных гостей.

Екатерина ГУРСКАЯ.