ГУО «Средняя школа №2 г. Быхова» посетил заместитель министра по чрезвычайным ситуациям РБ Игорь Болотов

В рамках информационно-образовательного проекта «ШАГ» – «Школа Активного Гражданина» – государственное учреждение образования «Средняя школа №2 г. Быхова» посетил заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Республики
На встрече также присутствовали начальник Могилевского областного управления МЧС Сергей Демидов, начальник районного отдела по чрезвычайным ситуациям Дмитрий Красноперов.
Мероприятие прошло в форме «открытого микрофона». Школьники задавали Игорю Болотову вопросы о профессии спасателя, интересовались его личным выбором такой работы, спрашивали, какие требования предъявляются к тем, кто желает пополнить ряды спасателей-пожарных и многое другое.
Игорь Владимирович откровенно отвечал на вопросы ребят, приводя примеры из личного опыта. Диалог состоялся полезным и весьма содержательным.
В ходе мероприятия работники РОЧС совместно с активистами Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных организовали в фойе
Заместитель министра посетил музей Хлеба, который расположен прямо в школе, ознакомился с экспозицией и оставил запись в книге почетных гостей.
Екатерина ГУРСКАЯ.