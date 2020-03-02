ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Проект: Агрогородки. Большой репортаж из Коптевки

02.03.2020 — Разное | Горецкий вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Горецкий вестник


 

Продолжаем серию материалов, посвященных агрогородкам Горецкого района. Мы уже побывали в ОвсянкеЛенино, Горах и Маслаках. В новом выпуске — визит в Коптевку.

 

Проект: Агрогородки. Большой репортаж из Коптевки

 

Деревня Коптевка известна с середины XVIII века. Существует мнение, что название происходит от фамилии Копыть или Коптич. В те времена местечко славилось тем, что в нем были винокурня, церковь, сукновальня. Все это располагалось в имении Ушаковой.

 

В 1860 году Коптевка стала владением пана Техновецкого. Сейчас на месте его имения стоят дома ОАО «Коптевская Нива». Местные жители от своих бабушек и дедушек знают историю о том, как после смерти пана его зять останки Техновецкого вывез за границу, а богатство в виде золота и спирта вместе с экономом пана спрятал под большим деревом. Где это дерево и сохранилось ли оно до сих пор, никто точно не знает.

 

Проект: Агрогородки. Большой репортаж из Коптевки

 

В 1925 году на базе имения организован совхоз «Коптевский», который имел 197 десятин земли, водяную мельницу, пивоварню, спиртзавод. В 1931 году был создан колхоз «1-е Мая», в этом же году — «Пролетарий».

Накануне войны в Коптевке насчитывалось 45 дворов, 191 жи­тель. С июля 1941-го по октябрь 1943-го деревня была оккупирована немецко-фашистскими захватчиками. 531 житель из деревень сельсовета не вернулся с полей войны, из них 54 проживали в Коптевке.

 

Проект: Агрогородки. Большой репортаж из Коптевки

 

В братской могиле похоронены 26 воинов, погибших при освобождении деревни. В 1963 году на месте захоронения был установлен обелиск.

 

Проект: Агрогородки. Большой репортаж из Коптевки

 

Проект: Агрогородки. Большой репортаж из Коптевки

 

 

Председатель Коптевского сельисполкома Николай Чирков в этой должности с 2015 года

Проект: Агрогородки. Большой репортаж из Коптевки
«Главное в работе с людьми — сделать все возможное, чтобы и в сельской местности можно было жить в хороших условиях», — говорит глава сельской власти. Например, для Коптевки актуальным остается вопрос газификации. Николай Георгиевич вместе с сельчанами надеется, что скоро голубое топливо будет согревать жилые дома и административные здания агрогородка.

 

Проект: Агрогородки. Большой репортаж из Коптевки

 

Проект: Агрогородки. Большой репортаж из Коптевки

 

Проект: Агрогородки. Большой репортаж из Коптевки

 

«Семь раз отмерь — один раз отрежь» — эта пословица для закройщицы по профессии Ирины Степаньковой из Коптевки стала одним из основных жизненных принципов. По специальности Ирина Николаевна работала недолго, всего несколько лет после окончания техникума. В деревне КБО закрыли. Переезжать в райцентр она не хотела. Так и осталась со своей семьей жить и трудиться на малой родине

Нашла работу по душе — много лет заведовала местным СДК, увлеченно занималась творчеством с ансамблем «Тараторки». Сейчас она трудится специалистом по социальной работе Горецкого РЦСОН. Несколько лет назад Ирину Степанькову избрали старостой Коптевки.

 

Проект: Агрогородки. Большой репортаж из Коптевки
С Юлией Трубенковой специалист по социальной работе Ирина Степанькова часто вместе читают произведения Нины Ковалевой. Семья Юлии Иосифовны гордится родственными связями с горецкой поэтессой. 

 

«Я каждый день общаюсь с людьми. Если каждый хозяин будет следить за чистотой на своем участке и подворье, подкрасит забор, обкосит траву, посадит цветы, насколько похорошеет и помолодеет наша Коптевка», — считает Ирина Степанькова. Весной она разбивает клумбы вдоль дороги от самого въезда в Коптевку. «Вскапывала, рыхлила, сажала бархатцы и другие цветы чаще всего уже после захода солнца. Другого времени просто не было», — рассказывает собеседница.

Сегодня у Ирины Степаньковой под присмотром шесть человек, за ними она ухаживает, делает уборку, готовит, покупает продукты и лекарства, приносит воду и протапливает печи. Бабушки и дедушки, для которых она буквально родной человек, называют ее «скорая помощь».

 

Проект: Агрогородки. Большой репортаж из Коптевки

 

Чаще всего жители обращаются по вопросам водоснабжения, чистки колодцев, доставки топлива. Все просьбы Ирина Степанькова направляет в сельсовет. В случаях, когда удается помочь быстро и качественно решить проблему, лучшей благодар­ностью считает результат. Не так давно дорожная служба оперативно прогрейдировала размытую дорогу, «Белтелеком» восстановил линии связи, нарушенные бобрами в деревне Ярцевка.

 

Проект: Агрогородки. Большой репортаж из Коптевки

 

Проект: Агрогородки. Большой репортаж из Коптевки

 

 

«Когда мы в семидесятом сюда приехали, грязь была по колено. Но все равно верилось в лучшее будущее», — вспоминает Нина Дашкевич. Вместе с мужем Леонидом Антоновичем они уже почти 50 лет живут в Коптевке.

Проект: Агрогородки. Большой репортаж из Коптевки
Домовладение семьи Дашкевич председатель сельсовета Николай Чирков называет «образцово-показательным». Супруги смеются: капитальный ремонт несколько лет назад сделали. А красивые клумбы возле дома ежегодно возникают благодаря стараниям хозяйки — заядлой цветочницы. «Пройдитесь летом по нашей улице, — говорит Нина Ивановна, — столько цветов вы мало где увидите». «В этом доме мы с 80-го года живем, — рассказывает Леонид Антонович. — Но теперь его, конечно, не узнать. Из старого только стены и печка остались». Остальное пять лет назад полностью переделали. Хозяева стояли перед выбором: приобрести в Коптевке новый добротный дом или отремонтировать старый, пусть и не очень просторный, но такой родной. На семейном совете решили «откапиталить» свое гнездышко, в котором росли дети. У Дашкевичей трое взрослых сыновей, семеро внуков. Дети выбрали время, взяли отпуска и, объединив усилия, приступили к работе. Проектировать помогал сын, грамотно сработали строители. «Кругом почти все из гипсокартона, — обводит руками глава семьи. — Посмот­рели, пол прогнил, потолок тоже провалился. Ну и решили по-новой все сделать». Получилось аккуратно и уютно. «Ничего особенного, — говорит Нина Ивановна. — Захотелось сделать себе под старость подарок. И детям со внуками приезжать теперь приятнее».

 

Большие надежды были связаны у местных жителей с превращением Коптевки в агрогородок. Люди поверили в перспективу развития.

 

«Это был расцвет, все радовались переменам, — Нина Ивановна воодушевленно рассказывает, как в то время преобразилась Коптевка. — Дорогу, больницу, клуб отремонтировали, построили новые дома, школу реконструировали». Для Нины Дашкевич, которая больше 40 лет проработала школьным учителем, это стало настоящим праздником.

 

Проект: Агрогородки. Большой репортаж из Коптевки
Три года назад Коптевскую школу закрыли. Нина Дашкевич считает: это было слишком поспешное решение.

 

Три года назад Нина Дашкевич освоила скандинавскую ходьбу. Сы­новья подарили палки, так женщина начала ежедневные прогулки. Позже к ней присоединились  соседки Татьяна Ильинична Минина и Ирина Михайловна Гапончикова. Односельчанки ежедневно собираются в три часа дня и проходят по дороге в лес по три километра.

 

Проект: Агрогородки. Большой репортаж из Коптевки

 

Проект: Агрогородки. Большой репортаж из Коптевки

 

Проект: Агрогородки. Большой репортаж из Коптевки

 

Проект: Агрогородки. Большой репортаж из Коптевки

 

В Коптевке есть семья, в которой прослеживается прекрасная традиция: многодетность. Речь о Лилии и Степане Занкевичах

Проект: Агрогородки. Большой репортаж из Коптевки
Лилия Занкевич счастлива, когда к ним в гости приезжают дочь Наталья с внуком Глебом. «Наше семейное счастье — в детях, — говорит Лилия Викторовна. — У нас с мужем их пятеро: четыре красавицы дочки и долгожданный сыночек. Это 29-летняя Анна, на два года ее младше Наталья, 19-летние двойняшки Алина, Кристина и Кирилл, которому исполнилось 16».  Лилия Викторовна рассказала о своей семье. Родом она с мужем из Чериковского района, жили в соседних деревнях. Знакомы были с детства, ходили в одну школу. Повзрослев, собирались в местной компании. Влюбленные отучились, стали работать, после сыграли свадьбу. В начале семейной жизни молодожены строили планы на будущее. И одним из пунктиков было то, что у них в доме будет много детей. 

 

«Четыре доченьки — это прекрасно, — говорит собеседница. — Но мужу, конечно, хотелось сына — продолжателя рода. Поэтому и решили испытать судьбу еще раз. В 33 года родила мальчика. Все были счастливы. Девчонки очень помогали. В то время, когда мы с мужем работали, они и с домашними делами управлялись, и всегда о братике заботились».

Занкевичи 11 лет назад пере­ехали в Коптевку. Сюда их «перетянули» из агрогородка Баков Чериковского района друзья. Они сказали, что здесь лучшие условия. Дружная семья, оставив там родных, всемером начала строить новую жизнь. Взрослые устроились в местную сельхозорганизацию. Степан Евгеньевич и сегодня там работает трактористом. А Лилия Викторовна, после 11 трудовых лет в животноводстве (на откорме бычков), в прошлом году оформила заслуженную пенсию.

«Дома скучать не приходится, — говорит хозяйка. — У нас большое хозяйство: свиньи, куры, раньше еще и овец держали. За всеми уход нужен. К тому же и на огороде работать необходимо, чтобы летом свежие овощи на столе были, а зимой — различные соленья-варенья. Семья-то большая».

 

Проект: Агрогородки. Большой репортаж из Коптевки

 

Проект: Агрогородки. Большой репортаж из Коптевки

 

Проект: Агрогородки. Большой репортаж из Коптевки

 

Проект: Агрогородки. Большой репортаж из Коптевки

 

Над проектом работали Михаил Левцов, Ольга Киммель, Валерия Дроздовская, Сергей Владимиров


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Продолжаем серию материалов, посвященных агрогородкам Горецкого района. Мы уже побывали в Овсянке, Ленино, Горах и Маслаках. В новом выпуске — визит в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Редкую книгу авторства Казимира Малевича вернули в Витебск спустя 100 лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
02.03.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика