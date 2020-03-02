Проект: Агрогородки. Большой репортаж из Коптевки

Источник материала: Горецкий вестник

Продолжаем серию материалов, посвященных агрогородкам Горецкого района. Мы уже побывали в Овсянке , Ленино, Горах и Маслаках . В новом выпуске — визит в Коптевку.





Деревня Коптевка известна с середины XVIII века. Существует мнение, что название происходит от фамилии Копыть или Коптич. В те времена местечко славилось тем, что в нем были винокурня, церковь, сукновальня. Все это располагалось в имении Ушаковой.

В 1860 году Коптевка стала владением пана Техновецкого. Сейчас на месте его имения стоят дома ОАО «Коптевская Нива». Местные жители от своих бабушек и дедушек знают историю о том, как после смерти пана его зять останки Техновецкого вывез за границу, а богатство в виде золота и спирта вместе с экономом пана спрятал под большим деревом. Где это дерево и сохранилось ли оно до сих пор, никто точно не знает.





В 1925 году на базе имения организован совхоз «Коптевский», который имел 197 десятин земли, водяную мельницу, пивоварню, спиртзавод. В 1931 году был создан колхоз «1-е Мая», в этом же году — «Пролетарий».

Накануне войны в Коптевке насчитывалось 45 дворов, 191 жи­тель. С июля 1941-го по октябрь 1943-го деревня была оккупирована немецко-фашистскими захватчиками. 531 житель из деревень сельсовета не вернулся с полей войны, из них 54 проживали в Коптевке.





В братской могиле похоронены 26 воинов, погибших при освобождении деревни. В 1963 году на месте захоронения был установлен обелиск.









Председатель Коптевского сельисполкома Николай Чирков в этой должности с 2015 года

















«Семь раз отмерь — один раз отрежь» — эта пословица для закройщицы по профессии Ирины Степаньковой из Коптевки стала одним из основных жизненных принципов. По специальности Ирина Николаевна работала недолго, всего несколько лет после окончания техникума. В деревне КБО закрыли. Переезжать в райцентр она не хотела. Так и осталась со своей семьей жить и трудиться на малой родине

Нашла работу по душе — много лет заведовала местным СДК, увлеченно занималась творчеством с ансамблем «Тараторки». Сейчас она трудится специалистом по социальной работе Горецкого РЦСОН. Несколько лет назад Ирину Степанькову избрали старостой Коптевки.





«Я каждый день общаюсь с людьми. Если каждый хозяин будет следить за чистотой на своем участке и подворье, подкрасит забор, обкосит траву, посадит цветы, насколько похорошеет и помолодеет наша Коптевка», — считает Ирина Степанькова. Весной она разбивает клумбы вдоль дороги от самого въезда в Коптевку. «Вскапывала, рыхлила, сажала бархатцы и другие цветы чаще всего уже после захода солнца. Другого времени просто не было», — рассказывает собеседница.

Сегодня у Ирины Степаньковой под присмотром шесть человек, за ними она ухаживает, делает уборку, готовит, покупает продукты и лекарства, приносит воду и протапливает печи. Бабушки и дедушки, для которых она буквально родной человек, называют ее «скорая помощь».







Чаще всего жители обращаются по вопросам водоснабжения, чистки колодцев, доставки топлива. Все просьбы Ирина Степанькова направляет в сельсовет. В случаях, когда удается помочь быстро и качественно решить проблему, лучшей благодар­ностью считает результат. Не так давно дорожная служба оперативно прогрейдировала размытую дорогу, «Белтелеком» восстановил линии связи, нарушенные бобрами в деревне Ярцевка.









«Когда мы в семидесятом сюда приехали, грязь была по колено. Но все равно верилось в лучшее будущее», — вспоминает Нина Дашкевич. Вместе с мужем Леонидом Антоновичем они уже почти 50 лет живут в Коптевке.





Большие надежды были связаны у местных жителей с превращением Коптевки в агрогородок. Люди поверили в перспективу развития.

«Это был расцвет, все радовались переменам, — Нина Ивановна воодушевленно рассказывает, как в то время преобразилась Коптевка. — Дорогу, больницу, клуб отремонтировали, построили новые дома, школу реконструировали». Для Нины Дашкевич, которая больше 40 лет проработала школьным учителем, это стало настоящим праздником.





Три года назад Нина Дашкевич освоила скандинавскую ходьбу. Сы­новья подарили палки, так женщина начала ежедневные прогулки. Позже к ней присоединились соседки Татьяна Ильинична Минина и Ирина Михайловна Гапончикова. Односельчанки ежедневно собираются в три часа дня и проходят по дороге в лес по три километра.

















В Коптевке есть семья, в которой прослеживается прекрасная традиция: многодетность. Речь о Лилии и Степане Занкевичах





«Четыре доченьки — это прекрасно, — говорит собеседница. — Но мужу, конечно, хотелось сына — продолжателя рода. Поэтому и решили испытать судьбу еще раз. В 33 года родила мальчика. Все были счастливы. Девчонки очень помогали. В то время, когда мы с мужем работали, они и с домашними делами управлялись, и всегда о братике заботились».

Занкевичи 11 лет назад пере­ехали в Коптевку. Сюда их «перетянули» из агрогородка Баков Чериковского района друзья. Они сказали, что здесь лучшие условия. Дружная семья, оставив там родных, всемером начала строить новую жизнь. Взрослые устроились в местную сельхозорганизацию. Степан Евгеньевич и сегодня там работает трактористом. А Лилия Викторовна, после 11 трудовых лет в животноводстве (на откорме бычков), в прошлом году оформила заслуженную пенсию.

«Дома скучать не приходится, — говорит хозяйка. — У нас большое хозяйство: свиньи, куры, раньше еще и овец держали. За всеми уход нужен. К тому же и на огороде работать необходимо, чтобы летом свежие овощи на столе были, а зимой — различные соленья-варенья. Семья-то большая».

















Над проектом работали Михаил Левцов, Ольга Киммель, Валерия Дроздовская, Сергей Владимиров