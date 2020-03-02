|
Проект: Агрогородки. Большой репортаж из Коптевки
02.03.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Продолжаем серию материалов, посвященных агрогородкам Горецкого района. Мы уже побывали в
Деревня Коптевка известна с середины XVIII века. Существует мнение, что название происходит от фамилии Копыть или Коптич. В те времена местечко славилось тем, что в нем были винокурня, церковь, сукновальня. Все это располагалось в имении Ушаковой.
В 1860 году Коптевка стала владением пана Техновецкого. Сейчас на месте его имения стоят дома ОАО «Коптевская Нива». Местные жители от своих бабушек и дедушек знают историю о том, как после смерти пана его зять останки Техновецкого вывез за границу, а богатство в виде золота и спирта вместе с экономом пана спрятал под большим деревом. Где это дерево и сохранилось ли оно до сих пор, никто точно не знает.
В 1925 году на базе имения организован совхоз «Коптевский», который имел 197 десятин земли, водяную мельницу, пивоварню, спиртзавод. В 1931 году был создан колхоз «1-е Мая», в этом же году — «Пролетарий».
Накануне войны в Коптевке насчитывалось 45 дворов, 191 житель. С июля 1941-го по октябрь 1943-го деревня была оккупирована немецко-фашистскими захватчиками. 531 житель из деревень сельсовета не вернулся с полей войны, из них 54 проживали в Коптевке.
В братской могиле похоронены 26 воинов, погибших при освобождении деревни. В 1963 году на месте захоронения был установлен обелиск.
Председатель Коптевского сельисполкома Николай Чирков в этой должности с 2015 года
«Семь раз отмерь — один раз отрежь» — эта пословица для закройщицы по профессии Ирины Степаньковой из Коптевки стала одним из основных жизненных принципов. По специальности Ирина Николаевна работала недолго, всего несколько лет после окончания техникума. В деревне КБО закрыли. Переезжать в райцентр она не хотела. Так и осталась со своей семьей жить и трудиться на малой родине
Нашла работу по душе — много лет заведовала местным СДК, увлеченно занималась творчеством с ансамблем «Тараторки». Сейчас она трудится специалистом по социальной работе Горецкого РЦСОН. Несколько лет назад Ирину Степанькову избрали старостой Коптевки.
«Я каждый день общаюсь с людьми. Если каждый хозяин будет следить за чистотой на своем участке и подворье, подкрасит забор, обкосит траву, посадит цветы, насколько похорошеет и помолодеет наша Коптевка», — считает Ирина Степанькова. Весной она разбивает клумбы вдоль дороги от самого въезда в Коптевку. «Вскапывала, рыхлила, сажала бархатцы и другие цветы чаще всего уже после захода солнца. Другого времени просто не было», — рассказывает собеседница.
Сегодня у Ирины Степаньковой под присмотром шесть человек, за ними она ухаживает, делает уборку, готовит, покупает продукты и лекарства, приносит воду и протапливает печи. Бабушки и дедушки, для которых она буквально родной человек, называют ее «скорая помощь».
Чаще всего жители обращаются по вопросам водоснабжения, чистки колодцев, доставки топлива. Все просьбы Ирина Степанькова направляет в сельсовет. В случаях, когда удается помочь быстро и качественно решить проблему, лучшей благодарностью считает результат. Не так давно дорожная служба оперативно прогрейдировала размытую дорогу, «Белтелеком» восстановил линии связи, нарушенные бобрами в деревне Ярцевка.
«Когда мы в семидесятом сюда приехали, грязь была по колено. Но все равно верилось в лучшее будущее», — вспоминает Нина Дашкевич. Вместе с мужем Леонидом Антоновичем они уже почти 50 лет живут в Коптевке.
Большие надежды были связаны у местных жителей с превращением Коптевки в агрогородок. Люди поверили в перспективу развития.
«Это был расцвет, все радовались переменам, — Нина Ивановна воодушевленно рассказывает, как в то время преобразилась Коптевка. — Дорогу, больницу, клуб отремонтировали, построили новые дома, школу реконструировали». Для Нины Дашкевич, которая больше 40 лет проработала школьным учителем, это стало настоящим праздником.
Три года назад Нина Дашкевич освоила скандинавскую ходьбу. Сыновья подарили палки, так женщина начала ежедневные прогулки. Позже к ней присоединились соседки Татьяна Ильинична Минина и Ирина Михайловна Гапончикова. Односельчанки ежедневно собираются в три часа дня и проходят по дороге в лес по три километра.
В Коптевке есть семья, в которой прослеживается прекрасная традиция: многодетность. Речь о Лилии и Степане Занкевичах
«Четыре доченьки — это прекрасно, — говорит собеседница. — Но мужу, конечно, хотелось сына — продолжателя рода. Поэтому и решили испытать судьбу еще раз. В 33 года родила мальчика. Все были счастливы. Девчонки очень помогали. В то время, когда мы с мужем работали, они и с домашними делами управлялись, и всегда о братике заботились».
Занкевичи 11 лет назад переехали в Коптевку. Сюда их «перетянули» из агрогородка Баков Чериковского района друзья. Они сказали, что здесь лучшие условия. Дружная семья, оставив там родных, всемером начала строить новую жизнь. Взрослые устроились в местную сельхозорганизацию. Степан Евгеньевич и сегодня там работает трактористом. А Лилия Викторовна, после 11 трудовых лет в животноводстве (на откорме бычков), в прошлом году оформила заслуженную пенсию.
«Дома скучать не приходится, — говорит хозяйка. — У нас большое хозяйство: свиньи, куры, раньше еще и овец держали. За всеми уход нужен. К тому же и на огороде работать необходимо, чтобы летом свежие овощи на столе были, а зимой — различные соленья-варенья. Семья-то большая».
Над проектом работали Михаил Левцов, Ольга Киммель, Валерия Дроздовская, Сергей Владимиров
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Продолжаем серию материалов, посвященных агрогородкам Горецкого района. Мы уже побывали в Овсянке, Ленино, Горах и Маслаках. В новом выпуске — визит в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)