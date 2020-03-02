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Где в Бресте и по району с 2 по 6 марта 2020 г. не будет электричества (плановые отключения)
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Виртуальный Брест
Изучайте и имейте в виду, будут выполняться работы.
Город Брест
|№
|Начало
|Конец
|Район отключения
|Причина
|1
|02.03.2020 09:00
|02.03.2020 17:00
|ул. Репина 3-25, 6-30; ул. Бородинская 7-23, 8-28;
ул. Панфиловцев 3-19, 6-18; ул. Пионерская 76, ул. Ломоносова 2.
|ТП-15,реконструкция ВЛ-0,4 кВ
|2
|02.03.2020 09:00
|02.03.2020 16:00
|ул. Прибужская 1-27/1,4-6/4, ул. Ковельская 21-37/1
|Работы на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-176
|3
|03.03.2020 09:00
|03.03.2020 17:00
|: ул Светлая 3-47. 26-40/1, ул.Пушкинская 101-113, ул.Пионерская 19/1,23
|ТП-15,Л-4,реконструкция ВЛ-0,4 кВ
|4
|03.03.2020 09:00
|03.03.2020 16:00
|ул.Торфяная 2-14,5-23, ул. Мошенского 54-56/3.
|Работы на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-595
|5
|04.03.2020 09:00
|04.03.2020 16:00
|ул. Колхозная 2-24; ул. Житомирская 1-23, 4-28; ул. Береговая 1-11.
|Ремонт ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-210
|6
|04.03.2020 09:00
|04.03.2020 17:00
|ул. Репина 3-25, 6-30; ул. Бородинская 7-23, 8-28;
ул. Панфиловцев 3-19, 6-18; ул. Пионерская 76, ул. Ломоносова 2
|ТП-15,Л-3,реконструкция ВЛ-0,4 кВ
|7
|05.03.2020 09:00
|05.03.2020 17:00
|: ул Светлая 3-47. 26-40/1, ул.Пушкинская 101-113, ул.Пионерская 19/1,23
|ТП-15,Л-4,реконструкция ВЛ-0,4 кВ
|8
|05.03.2020 09:00
|05.03.2020 16:00
|ул. Ковельская 41-73(не четные), ул. Житомирская 13-39,
ул. Средняя 3-8,11-13, ул. Колхозная 26.
|Ремонт ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-210
|9
|06.03.2020 09:00
|06.03.2020 16:00
|ул. Ковельская 75-85(не четные), ул. Житомирская 40-59,
ул. Н. Аркадия 2-30/1, 3-13, ул. Колхозная 28-56(четные)
|Ремонт ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-210
|10
|06.03.2020 09:00
|06.03.2020 15:30
|ул. Репина 3-25, 6-30; ул. Бородинская 7-23, 8-28;
ул. Панфиловцев 3-19, 6-18; ул. Пионерская 76, ул. Ломоносова 2
|ТП-15,Л-3,реконструкция ВЛ-0,4 кВ
Брестский район
|№
|Начало
|Конец
|Район отключения
|Причина
|1
|02.03.2020 09:00
|02.03.2020 16:00
|д.Зводы.ул.Центральная, пер.Центральный, ул.Молодежная,
пер.Молодежный, ул.Октябрьская, ул.Спортивная.
|Ремонтные работы на ВЛ-10кВ
|2
|03.03.2020 09:00
|03.03.2020 16:00
|с.о.Надея
|Ремонтные работы по ВЛ-10кВ
|3
|04.03.2020 09:00
|04.03.2020 16:00
|д.Б.Мотыкалы.ул.Виноградная,ул.Приозерная
|Ремонтные работы в КТП
|4
|04.03.2020 09:00
|04.03.2020 16:00
|д.Дубрава.ул.Лесная,ул.Дубрава
|Ремонтные работы на ВЛ-10кВ
|5
|04.03.2020 09:00
|04.03.2020 16:00
|д.Костычи.ул.Песочная. д.Непли ул.Лесная, ул.Песочная,ул.Колхозная
|Ремонтные работы по ВЛ-10кВ
|6
|04.03.2020 09:00
|04.03.2020 16:00
|д.Смуга.ул.Луговая,ул.Озерная,ул.Шоссейная, ул.Солнечная,ул.Лазурная.
|Ремонтные работы по ВЛ-10кВ
|7
|05.03.2020 09:00
|05.03.2020 16:00
|д.М.Радваничи.ул.Брестская, ул.Заречная, ул.Юбилейная,
ул.Советская.д.Б.Радваничи, ул.Мира,ул.Центральная.
|Ремонтные работы по ВЛ-10кВ
|8
|05.03.2020 09:00
|05.03.2020 16:00
|д.Медно.ул.Юбилейная.
|Ремонтные работы по ВЛ-0,4кВ
|9
|06.03.2020 09:00
|06.03.2020 16:00
|хутор Мотыкалы
|Ремонтные работы по ВЛ-0,4кВ
|10
|06.03.2020 09:00
|06.03.2020 16:00
|д.Гершоны.ул.Пограничная
|Ремонтные работы в КТП
|11
|06.03.2020 09:00
|06.03.2020 16:00
|д.Медно ул.Приозерная.
|Ремонтные работы по ВЛ-0,4кВ
Теги
: Брест
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Изучайте и имейте в виду, будут выполняться работы. Город Брест №
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