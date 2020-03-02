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Где в Бресте и по району с 2 по 6 марта 2020 г. не будет электричества (плановые отключения)

02.03.2020 11:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Изучайте и имейте в виду, будут выполняться работы.

Где в Бресте и по району с 2 по 6 марта 2020 г. не будет электричества (плановые отключения)

Город Брест

Начало Конец Район отключения Причина
1 02.03.2020 09:00 02.03.2020 17:00 ул. Репина 3-25, 6-30; ул. Бородинская 7-23, 8-28;
ул. Панфиловцев 3-19, 6-18; ул. Пионерская 76, ул. Ломоносова 2.		 ТП-15,реконструкция ВЛ-0,4 кВ
2 02.03.2020 09:00 02.03.2020 16:00 ул. Прибужская 1-27/1,4-6/4, ул. Ковельская 21-37/1 Работы на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-176
3 03.03.2020 09:00 03.03.2020 17:00 : ул Светлая 3-47. 26-40/1, ул.Пушкинская 101-113, ул.Пионерская 19/1,23 ТП-15,Л-4,реконструкция ВЛ-0,4 кВ
4 03.03.2020 09:00 03.03.2020 16:00 ул.Торфяная 2-14,5-23, ул. Мошенского 54-56/3. Работы на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-595
5 04.03.2020 09:00 04.03.2020 16:00 ул. Колхозная 2-24; ул. Житомирская 1-23, 4-28; ул. Береговая 1-11. Ремонт ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-210
6 04.03.2020 09:00 04.03.2020 17:00 ул. Репина 3-25, 6-30; ул. Бородинская 7-23, 8-28;
ул. Панфиловцев 3-19, 6-18; ул. Пионерская 76, ул. Ломоносова 2		 ТП-15,Л-3,реконструкция ВЛ-0,4 кВ
7 05.03.2020 09:00 05.03.2020 17:00 : ул Светлая 3-47. 26-40/1, ул.Пушкинская 101-113, ул.Пионерская 19/1,23 ТП-15,Л-4,реконструкция ВЛ-0,4 кВ
8 05.03.2020 09:00 05.03.2020 16:00 ул. Ковельская 41-73(не четные), ул. Житомирская 13-39,
ул. Средняя 3-8,11-13, ул. Колхозная 26.		 Ремонт ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-210
9 06.03.2020 09:00 06.03.2020 16:00 ул. Ковельская 75-85(не четные), ул. Житомирская 40-59,
ул. Н. Аркадия 2-30/1, 3-13, ул. Колхозная 28-56(четные)		 Ремонт ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-210
10 06.03.2020 09:00 06.03.2020 15:30 ул. Репина 3-25, 6-30; ул. Бородинская 7-23, 8-28;
ул. Панфиловцев 3-19, 6-18; ул. Пионерская 76, ул. Ломоносова 2		 ТП-15,Л-3,реконструкция ВЛ-0,4 кВ

Брестский район

Начало Конец Район отключения Причина
1 02.03.2020 09:00 02.03.2020 16:00 д.Зводы.ул.Центральная, пер.Центральный, ул.Молодежная,
пер.Молодежный, ул.Октябрьская, ул.Спортивная.		 Ремонтные работы на ВЛ-10кВ
2 03.03.2020 09:00 03.03.2020 16:00 с.о.Надея Ремонтные работы по ВЛ-10кВ
3 04.03.2020 09:00 04.03.2020 16:00 д.Б.Мотыкалы.ул.Виноградная,ул.Приозерная Ремонтные работы в КТП
4 04.03.2020 09:00 04.03.2020 16:00 д.Дубрава.ул.Лесная,ул.Дубрава Ремонтные работы на ВЛ-10кВ
5 04.03.2020 09:00 04.03.2020 16:00 д.Костычи.ул.Песочная. д.Непли ул.Лесная, ул.Песочная,ул.Колхозная Ремонтные работы по ВЛ-10кВ
6 04.03.2020 09:00 04.03.2020 16:00 д.Смуга.ул.Луговая,ул.Озерная,ул.Шоссейная, ул.Солнечная,ул.Лазурная. Ремонтные работы по ВЛ-10кВ
7 05.03.2020 09:00 05.03.2020 16:00 д.М.Радваничи.ул.Брестская, ул.Заречная, ул.Юбилейная,
ул.Советская.д.Б.Радваничи, ул.Мира,ул.Центральная.		 Ремонтные работы по ВЛ-10кВ
8 05.03.2020 09:00 05.03.2020 16:00 д.Медно.ул.Юбилейная. Ремонтные работы по ВЛ-0,4кВ
9 06.03.2020 09:00 06.03.2020 16:00 хутор Мотыкалы Ремонтные работы по ВЛ-0,4кВ
10 06.03.2020 09:00 06.03.2020 16:00 д.Гершоны.ул.Пограничная Ремонтные работы в КТП
11 06.03.2020 09:00 06.03.2020 16:00 д.Медно ул.Приозерная. Ремонтные работы по ВЛ-0,4кВ

 
Теги: Брест
 
 
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