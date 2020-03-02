Хоккеист минского «Динамо»: «Мы старались привнести белорусский стиль в КХЛ»

Источник материала: Tut.by

Нападающий минского «Динамо» Андрей Павленко подвел в программе «Неделя спорта» итоги сезона в КХЛ, который стал для «зубров» худшим в истории.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Андрей, в первую очередь что не пошло в этом сезоне?

— Оправдываться никто не станет. Это был действительно неудачный сезон для «зубров». Старались привнести наш белорусский стиль в КХЛ. Играли в свою игру.

Да, было очень много неудач. Это можно связать с тем, что был довольно молодой состав, очень много молодых игроков, которые только в этом сезоне дебютировали, как я, в этой лиге, набирались опыта. На самом деле можно сказать, что к концу сезона молодые игроки смотрелись более уверенно, начали набирать очки. Думаю, следующий сезон будет лучше в этом плане.

— Наверное, самой интересной фигурой в тренерском штабе был Михаил Грабовский. Все мы знаем его как яркого игрока. А какой он как тренер?

— Я его могу оценивать как очень хорошего тренера именно на тренировках, потому что Михаил Грабовский в нашей команде отвечает за нападение. Собственно, как он был в игровой карьере. Для меня как для форварда он может показать очень хорошие приемы, финты и еще что-то, что может помочь не только в сезоне, но и в будущей карьере. С каждой тренировкой наше мастерство в нападении растет. И, как я сказал, к концу сезона мы заметно выросли.

— Сезон выдался непростым. Какая атмосфера царила в раздевалке?

— Было очень сложно психологически. Спорт вообще такая вещь: когда проигрыши переходят в затяжную серию, очень сложно выбраться из этой психологической ямы, пересилить себя. Но, несмотря на то что все расстраивались из-за поражений, все равно находили силы выходить на лед и сражаться, показывать все, что умеем. Это было сложно, но мы держались молодцами.

— Кто стал примером для тебя?

— Конкретно для себя могу выделить Александра Китарова. Лично мне этот человек очень много подсказывал. Много играл с ним в одном звене. Другим игрокам довольно часто подсказывали Александрп Павлович, Дмитрий Знахаренко.