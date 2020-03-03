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Весна – время обновления! Весенние акции на новые квартиры в престижных минских комплексах!
03.03.2020 06:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Весна начинается с отличных предложений – в престижных жилых комплексах Минска квартиры можно купить на самых выгодных условиях! Обновление ждет не только природа – возможно, это ваш шанс внести в свою жизнь важнейшие перемены и решиться, наконец, на приобретение собственного жилья?
Отбросьте стереотипы, сломайте предубеждения – квартирный вопрос решаем! Свое жилье вполне доступно среднестатистической белорусской семье со стабильным доходом. Стоит только поставить перед собой эту цель и воспользоваться уникальными весенними предложениями от застройщика – и своя квартира окажется намного ближе, чем думалось!
О чем идет речь?
Первый адрес, на который обязательно нужно обратить внимание – многофункциональный комплекс «Минск Мир», который возводится на месте бывшего столичного аэропорта.
Многофункциональный комплекс «Минск Мир»
«Минск Мир» называют городом в городе. По праву! Это современный комплекс, устремленный в завтрашний день. Здесь в шаговой доступности будет все необходимое для комфортной и счастливой жизни. Расположенный в непосредственной близости от центра столицы,
Мобильность. Комплекс обладает уникальной транспортной инфраструктурой – отсюда действительно легко добраться в любой конец Минска. Через комплекс пройдет третья линия метро, и для жителей будут доступны сразу две новые станции! Появятся здесь и остановки наземного транспорта, маршруты которого будут удобно вписаны в инфраструктуру жилого комплекса. И водители оценят – до площади Независимости отсюда пять минут на машине, а улица Кижеватова – самый быстрый выезд на МКАД!
Развитая транспортная инфраструктура позволит легко добраться в любую точку города
Забота о детях. Для молодых и активно растущих семей в «Минск Мире» создаются все условия – в каждом квартале комплекса будут располагаться или детский сад, или школа.
В каждом квартале комплекса будут располагаться или детский сад, или школа
Жизнь в удовольствие. Здесь появится и вся остальная необходимая для комфортной жизни инфраструктура – на территории комплекса разместятся детская и взрослая поликлиники, медицинский центр, магазины и спортивные центры, кафе и рестораны.
Экология. В комплексе будет разбит современный красивый парк. Это место активного отдыха и релакса – игровые и спортивные городки, тихие аллеи, фонтаны и скульптурные арт-объекты – в парк будут с удовольствием ходить и стар, и млад. А для семей с детьми он станет абсолютно уникальной возможностью каждый день устраивать прогулки на свежем воздухе!
Современные тренды. Очень важная особенность комплекса в том, что все его кварталы будут связаны единой сетью велодорожек. Это не просто мода – это стиль жизни современной Европы!
Потрясающий шопинг. Любимым местом для покупок и отдыха многих жителей столицы станет новый крупный торгово-развлекательный центр – «Мара Молл».
Бизнес-среда. А деловое сердце комплекса – Международный финансовый центр Minsk World, который должен стать не только центром притяжения инвестиций со всего мира, но и способствовать созданию тысяч рабочих мест в Беларуси. Так что, вполне возможно, многие жители комплекса «Минск Мир» в будущем смогут ходить на свою престижную работу пешком.
Международный финансовый центр Minsk World
И все эти преимущества воплощаются в реальную жизнь прямо сегодня! Проследить в онлайн-режиме, как продвигается строительство комплекса «Минск Мир», можно с помощью
Весенняя акция от застройщика позволяет приобрести квартиру в комплексе
Еще одно важнейшее акционное предложение – на эти квартиры установлен первоначальный взнос по рассрочке в размере всего 20%! Это значительно упрощает решение квартирного вопроса для тех семей, которые не обладают наличием средств для первого взноса.
Акция действует на квартиры в домах
Каждый квартал – повод удивиться, ведь он и обладают неповторимым характером и уникальными особенностями. Например, а кварталах «Африка» и «Азия» будут располагаться детские сады с бассейнами, в квартале «Чемпионов» – школа с огромным стадионом и спортивным городком, а в квартале «Северная Америка» – сразу две современные школы с прекрасным стадионом, турниками и тренажерами.
В квартале «Чемпионов» – школа с огромным стадионом и спортивным городком
Но комплекс
Все кварталы – чистые, зеленые, с ландшафтным дизайном, деревьями и кустарниками. У каждого дома – детские игровые городки и зоны отдыха, а также спортивные площадки.
Внутренние дворы кварталов свободны от движения машин. Автовладельцы и их гости смогут разместить свои авто на открытых парковках по периметру или в паркингах. К слову, первый в комплексе «Минск Мир» девятиуровневый крытый паркинг, способный принять до 800 автомобилей, начал свою работу еще полгода назад.
Действующий девятиуровневый крытый паркинг
Социальные объекты шаговой доступности – в каждом квартале. Во всем комплексе предусмотрено возведение большого количества коммерческих помещений, которые будут располагать в том числе на первых этажах жилых зданий. Так что магазины и бары, студии красоты и кабинеты стоматологии, спортивные залы и туристические офисы появятся буквально рядом с домом, в каком бы квартале не поселиться!
На первых этажах разместятся помещения коммерческого назначения
В каком бы доме вы ни выбрали квартиру, в вашем активе обязательно окажутся преимущества, которыми обладает каждое жилое здание комплекса «Минск Мир». И это очень весомый аргумент в пользу вашего правильного выбора!
Все квартиры – свободной планировки. В каждой возможно множество планировочных решений, и хозяева сами решат, как обустроить жилое пространство на свой вкус.
Множество света и солнца – в каждой комнате! Панорамное остекление, застекленные лоджии, балконы и террасы, французские окна – все сделано для того, чтобы в квартирах было легко и воздушно!
Во всех домах – панорамное остекление
Стеклопакеты – от ведущих мировых производителей. Нижние секции панорамных окон – из небьющегося стекла, на всех открывающихся створках – детские замки безопасности. Широко применяется специальная тонировка стекол, которая украшает стеклянные фасады зданий.
Высота – это удобно! Все дома – до 25 этажей! Виды на город с высоты доступны, ведь в каждом холле – по три лифта ведущего мирового производителя компании OTIS. Бесшумные и скоростные, высокой грузоподъемности, они обеспечивают моментальный и комфортный подъем на любой этаж. А есть и совершенно эксклюзивные решения – панорамные лифты!
Все дома – до 25 этажей!
Бесшумные и скоростные, высокой грузоподъемности лифты компании OTIS
Входные вестибюли – сквозные. Два выхода – на улицу и в зеленый двор обеспечивают особое удобство – не нужно обходить дом, чтобы попасть к машине или пойти погулять с ребенком в коляске.
В каждом доме – просторное дизайнерское лобби с высокими потолками, со стойкой консьержа, зоной ожидания и встречи гостей, санитарной комнатой с пеленальным столиком. В домах также обустраиваются байкбоксы и расширенные тамбуры для хранения колясок.
В каждом доме – просторное дизайнерское лобби
Весеннее предложение в комплексе
Кстати, буквально на днях в комплексе «Минск Мир» произойдет грандиозное событие – анонсирован старт продаж квартир в последней секции
Дом «Волна»
Этим домом завершается строительство квартала
Квартал «Эмиратс»
Но весенняя акция не ограничивается лишь комплексом «Минск Мир» – с приходом весны появилась уникальная возможность приобрести на выгодных условиях трехкомнатные квартиры в доме №1 жилого комплекса
Дом №1 жилого комплекса «Парк Челюскинцев»
Дом абсолютно уникальный – с фасадом, развернутым на проспект Независимости, с парком Челюскинцев – буквально под окнами и с детским садом, который встроен прямо в структуру здания!
Детский сад встроен прямо в структуру здания!
Лучшего решения для родителей с детьми придумать просто невозможно!
Впрочем, рассказ о доме необходимо начать с места, в котором он строится. Ведь его расположение определяет и престижность, и инвестиционную привлекательность этого жилья!
Во всем мире квартиры с видом на парк считаются наиболее престижными и дорогими. Комплекс
Комплекс «Парк Челюскинцев» расположен прямо у границ одноименного парка и Ботанического сада
И в то же время, комплекс
Престиж жилого комплекса
Закрытая территория и современная система видеонаблюдения
В доме предусмотрен подземный паркинг, куда можно спуститься от квартиры прямо на лифте.
Этот дом – прекрасное место для вашего успешного бизнеса! На первых двух этажах можно приобрести коммерческие помещения с выходом на проспект Независимости. Все — с отдельными входами, различной площадью, мультифункциональные. Кафе, салоны красоты, магазины и бутики, объекты сферы услуг и туризма. Можно реализовать любую бизнес-идею, а также получить немалый доход от сдачи помещения в аренду!
На первых двух этажах можно приобрести коммерческие помещения с выходом на проспект Независимости
Отдельный слов заслуживают сами квартиры, которые полностью отвечают требованиям престижности. Это настоящий европейский комфорт:
– свободные планировки квартир,
– панорамное остекление, застекленные лоджии, балконы и террасы, при этом безопасные стеклопакеты – только ведущих мировых производителей,
– скоростные и бесшумные лифты OTIS,
– просторные дизайнерские лобби с высокими потолками, в которых есть стойка консьержа, зона встречи курьера и гостей, санитарная комната с пеленальным столиком и поддоном для мытья лап домашних питомцев, байк-боксы и колясочные.
Просторное дизайнерское лобби
И все эти плюсы смело умножайте на два, а то и на десять! Ведь жить вы будете прямо у огромного и самого известного минского парка!
При всей своей привлекательности и престижности квартиры в комплексах «Минск Мир» и
Длительная рассрочка от застройщика – это быстрое и выгодное решение квартирного вопроса! В комплексе
Привлекательны
Для тех, кто готов заплатить за свое жилье сразу – собственными средствами либо с привлечением кредитов банков предусмотрены скидки.
Все подробности по условиям покупки квартир в минских комплексах можно узнать на сайте
Офис по продаже квартир в комплексе «Минск Мир» работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные и праздничные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро «Восток».
Офис по продаже квартир в комплексе «Парк Челюскинцев» работает ежедневно с 9.00 до 22.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж), ст. метро «Восток».
Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.
Весна требует обновления – самое время приобрести новую квартиру!
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