Российский Первый канал сообщил о смерти в Беларуси от коронавируса. МИД обещает отреагировать на фейк

Источник материала: Виртуальный Брест

Белорусский МИД предпримет «соответствующие меры реагирования» в связи с тем, что в эфире российского Первого канала сообщили о смерти от коронавируса в нашей стране. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Беларуси.





Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Российский Первый канал в новостном сюжете заявил о том, что от коронавируса «первые смерти зафиксированы в США, Австралии, Таиланде, Белоруссии». Министерство здравоохранения отмечает, что эта информация, касающаяся Беларуси, является ложью.

Минздрав напоминает, что в нашей стране зарегистрированы три случая, в которых выделен фрагмент РНК, вероятно, принадлежащий типу коронавируса 2019-nCoV. Все три пациента чувствуют себя удовлетворительно, клинических симптомов заболевания у них нет.

— В связи с распространением фейковой информации в отношении нашей страны будут предприняты соответствующие меры реагирования также по лини Министерства иностранных дел Республики Беларусь, — говорится в сообщении.

Министерство здравоохранения, Министерство иностранных дел и Министерство информации Республики Беларусь призывают журналистов быть ответственными и «перепроверять информацию, касающуюся такой болезненной для населения темы, как коронавирусная инфекция».