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«А это лучшие кадры!» В чем власти промахнулись с зарплатами бюджетников и можно ли это исправить

03.03.2020 06:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Новую систему оплаты труда бюджетников, по которой с 1 января им начисляются зарплаты, как говорили власти, ввели для упрощения расчетов и чтобы сделать их более прозрачными. По их мнению, старая система была очень громоздкой, с большим количеством повышающих коэффициентов, надбавок и доплат. В новой власти попытались учесть все нюансы и специфику работы в каждой из отраслей — здравоохранении, образовании, культуре и прочих — важно было, чтобы при переходе заработки бюджетников не снизились. Однако практики говорят, что некоторые несовершенства в ней все-таки есть. FINANCE.TUT.BY спросил у бухгалтера и профсоюза, что они думают о новой системе оплаты труда и какие недочеты в ней видят.

«А это лучшие кадры!» В чем власти промахнулись с зарплатами бюджетников и можно ли это исправить

Фото: pixabay.com

Бухгалтер в больнице: «Снизилась плата за сверхурочную работу, то есть час дежурства стал дешевле»

По мнению бухгалтера одного из медицинских учреждений, суть системы оплаты труда бюджетников не изменилась. Как и прежде она базируется на тарифной системе. Нововведения коснулись только количества надбавок и доплат — их стало меньше.

— Понятно, что таким образом власти хотели сделать систему начисления заработной платы более прозрачной и понятной. Однако применив новые условия, мы столкнулись с некоторыми проблемами, — рассказывает бухгалтер. — Во-первых, ранее надбавка за сложный и напряженный труд устанавливалась специалистам за какие-то особенные заслуги и за интенсивность труда. По новым условиям эта надбавка может устанавливаться всем категориям персонала как недостающая разница при сравнительном расчете оплаты труда в прежних условиях труда — до конца 2019 года и в новых условиях труда — с 1 января 2020 года для конкретного работника.

«Это значит, что у каждого работника теперь индивидуальная надбавка. И так как она назначена как недостающая разница, то не зависит от качества работы сотрудника», пояснила бухгалтер.

— Не ясно, почему не ввели какую-то другую надбавку, а сохранили старое название «за интенсивность труда», ведь она потеряла всякий смысл, — продолжает специалист. — Теперь руководители структурных подразделений — у нас в больнице это старшая медицинская сестра, заведующий отделением, не имеют возможности мотивировать и материально стимулировать работников. Премия ограничена 5% от оклада работника, надбавка за интенсивность вычисляется строго как недостающая разница.

Вторая проблема, с которой столкнулись в медучреждениях — снизилась плата за сверхурочную работу. То есть, к примеру, час дежурства стал дешевле.

— Была поставлена задача сохранить заработную плату на одну ставку. Чтобы она не была ниже, чем в 2019 году. И на основную ставку она осталась прежней. А вот за сверхурочные стали платить меньше. Отменили стимулирующие надбавки и некоторые доплаты, которыми оплачивалась эта работа. Теперь медработникам экономически невыгодно дежурить и брать подработки, — отмечает бухгалтер.

Специалист говорит, что начислять зарплату в плате расчетов стало действительно проще.

Но ухудшилась организация и стимулирование работников. «А ведь отсутствие мотивации отражается на результате работы, в нашем случае на качестве оказания медицинской помощи», подчеркивает бухгалтер.

— Это прежде всего приведет к тому, что квалифицированный персонал будет искать работу в частной медицине или за границей. Ведь проблема «оттока кадров» уже давно существует. И если ничего не изменится в лучшую сторону, то скоро нас некому будет лечить, — добавила она.

Независимый профсоюз: «Это небольшое лукавство, чтобы сгладить ситуацию и каким-то образом попытаться ее исправить»

Председатель Белорусского независимого профсоюза Максим Позняков говорит, что несмотря на то, что в их профсоюзе в большинстве состоят горники, химики и нефтепереработчики, транспортники, а бюджетников немного, с новой системой оплаты труда он знаком.

— Я пытался разобраться в новой системе оплаты труда еще до того, как она была запущена в действие. Как я понимаю, теперь решение о выплате части премиальных стимулирующих выплат принимается не централизованно, а остается на усмотрение руководителей учреждений образования, медицины, прочие и на местные власти. И это не есть хорошо, — говорит председатель профсоюза. — Я не думаю, что новая система улучшит ситуацию. У руководителя могут быть свои «любимчики» или «нелюбимчики», те, кто может активно что-то отстаивать либо комментировать, занимать активную гражданскую позицию либо еще что-то делать. Это дает право руководителям манипулировать мнением и действиями своих подчиненных. То есть за что-то могут не дать доплату, начислить больше или меньше. Мы сами знаем, как в бюджетной сфере все обстоит, поэтому новая система не приведет и к чему хорошему. Теперь совсем по-другому распределяются надбавки и премиальные. Вместо 20% премии теперь только 5%. Но ведь люди не стали работать меньше или хуже?

Максим Позняков приводит в пример систему оплаты труда в российском здравоохранении.

— Я в прошлом году был на съезде профсоюза медицинских работников «Действие» в России. Так вот наша система оплаты труда аналог той, что действует там. И те процессы, которые мы видим — забастовки, недовольства российских врачей, говорят о том, что она не сработала, что люди не получают достойных зарплат, — подмечает председатель профсоюза. — Конечно, все новое должно притереться и заработать. Если у работников есть жалобы, то властям все равно придется что-то подкорректировать. Думаю за несколько месяцев эта система отработается и станет понятно, действительно ли там есть большое снижение зарплат. Или это только у некоторых работников, а система нормально действует.

Про то, что зарплаты бюджетников за декабрь прошлого года и январь этого сравнивали без учета премий, председатель профсоюза сказал, что это хороший повод оправдаться, сказать: «Тогда зарплаты были больше, потому что были новогодние бонусы.

— Но даже не считая бонусов, заработки у некоторых упали на рублей 50, — говорит Максим Позняков. — Если люди говорят, что у них снизилась зарплата на 200−300 рублей, то все-таки где-то есть снижение. Не было таких бонусов к новому году в госучреждениях. Это небольшое лукавство, чтобы сгладить ситуацию и каким-то образом попытаться ее исправить.

Официальный профсоюз: «Только в Гомельской области доплаты до «минималки» получают свыше 40% работников образования»

При введении новой схемы расчета зарплат бюджетников власти заявляли, что одна из главных задач — не допустить уменьшения зарплаты и сделать новый алгоритм расчетов прозрачным, напомнила председатель ЦК Белорусского профсоюза работников образования и науки Татьяна Якубович.

— Мы (профсоюзы. — Прим. ред.), например, предложили более справедливый, с нашей точки зрения, порядок начисления педагогам выплат стимулирующего и компенсирующего характера. Изначально планировавшийся подход не учитывал педагогическую нагрузку работника. То есть учитель мог работать на полторы ставки, но доплату получал только за одну. Нас услышали, и теперь этот момент урегулирован постановлением Министерства образования, — рассказала Татьяна Якубович.

Вместе с тем она подчеркнула: в системе еще остаются серьезные недочеты, которые надо исправлять.

Во-первых, профсоюз считает, что установленный сегодня размер базовой ставки (185 рублей) не решает проблему выплат до минимальной зарплаты. А в сфере образования в них нуждается большое количество людей: только в Гомельской области доплаты до «минималки» получают свыше 40% работников отрасли.

— Решением этой проблемы, на наш взгляд, могло бы стать повышение базовой ставки до уровня бюджета прожиточного минимума. Это было бы справедливо, — отметила Татьяна Якубович.

Во-вторых, профсоюз просит решить проблему работников организаций, которые ранее находились в ведомственном подчинении, а затем вошли в систему Министерства образования. Дело в том, что этой категории сотрудников периоды работы в ведомственных организациях не засчитываются в стаж работы в бюджетных. Но ведь фактически они много лет отработали именно в образовательной сфере. В такой ситуации оказались многие воспитатели детских садов — специалисты с априори скромной зарплатой.

Еще один момент — начисление зарплаты руководителям учреждений образования и их заместителям, имеющим учебную нагрузку по совместительству. Надбавка за специфику работы им установлена в размере 30%, как учителям без категории.

— А это наши лучшие кадры! Было бы правильно считать им повышение в соответствии со сложностью и напряженностью фактически проведенной работы, — предложила председатель отраслевого профсоюза.

Татьяна Якубович также обратила внимание на то, что разъяснительной работы недостаточно, бухгалтеры порой не готовы быстро ориентироваться в новых условиях, и все вместе это приводит к техническим ошибкам. На особом контроле необходимо держать и распределение средств: чтобы деньги, выделенные на оплату труда в образовании и других бюджетных сферах, не были частично перераспределены на иные нужды регионов.

Председатель Федерации профсоюзы Михаил Орда отмечает, что «несмотря на проведенную подготовительную работу, вопросов на местах осталось достаточно много».

— С конца января у нас работает «горячая линия» по этой теме. Всего поступило свыше 400 звонков. В большинстве своем это были вопросы, как правильно применять те или иные нормы.

По его словам, зафиксированы и отдельные обращения по поводу снижения уровня оплаты труда.

— Анализ этих ситуаций показывает, что основная причина — пресловутый человеческий фактор. Где-то недосмотрели, где-то недосчитали. По горячим следам по каждому обращению совместно с Министерством труда и социальной защиты, профильными министерствами мы изучаем ситуацию. И выявленные ошибки устраняются буквально день в день.

 
 
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