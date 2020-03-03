Мини-квартиры Минска: почем продают и как выглядит самое тесное жилье столицы

Источник материала: Tut.by

Самым востребованным жильем на столичном рынке недвижимости остаются одно- и двухкомнатные квартиры. Среди первых есть совсем крохотные по метражу, за что в народе когда-то были прозваны малометражками. REALTY.TUT.BY. посмотрел, почем продают и как выглядят самые маленькие квартиры Минска. Цены и фото — в материале

Уручская, 15

Площадь квартиры — 20,8 квадратного метра. Расположена она на четвертом этаже кирпичного дома. Год его постройки в объявлении о продаже не указан, известно лишь, что недавно там был капремонт. Жилая площадь — 11,7 метра, кухни — 4,8. продают квартиру со всей мебелью за 48,5 тысячи долларов в эквиваленте, по 2331 за квадратный метр.



Фото: «Куфар. Недвижимость»



Фото: «Куфар. Недвижимость»



Фото: «Куфар. Недвижимость»



Фото: «Куфар. Недвижимость»



Фото: «Куфар. Недвижимость»

Солнечная, 30

В Ленинском районе предлагают «однушку» площадью 21,1 квадратного метра, расположенную на втором этаже кирпичного дома. Цена — 39,9 тысячи долларов в экиваленте, по 1890 за квадратный метр.



Фото: «Куфар. Недвижимость»

Фото: «Куфар. Недвижимость»

Фото: «Куфар. Недвижимость»

2-й переулок Розы Люксембург

Площадь квартиры — 12,5 квадратного метра, жилая — всего 7. В объявлении о продаже говорится, что объект был выведен из жилого фонда, однако при желании можно опять перевести в жилой фонд. Цена — почти 17 тысяч долларов в эквиваленте, по 1358 за квадратный метр.



Дом, где расположена малометражная квартира, на фото на втором плане. Фото: скриншот с «Яндекс.Карты»



Фото: «Куфар. Недвижимость»



Фото: «Куфар. Недвижимость»



Фото: «Куфар. Недвижимость»



Фото: «Куфар. Недвижимость»