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Разработка учёных БГУИР может сделать магазины без очередей и продавцов

03.03.2020 00:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ученые БГУИР знают, как сделать магазины без очередей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Разработка учёных БГУИР может сделать магазины без очередей и продавцов

Последняя разработка университета информатики и радиоэлектроники – специальный комплекс с программным обеспечением. В основе – технология радиочастотной идентификации. Каждый окружающий объект маркируется цифровым кодом, так называемой радиочастотной меткой. С их помощью и обеспечат работу «умной корзины» – сервиса «без продавца», который показывает название и стоимость товара, а также рассчитывает точную сумму к оплате.

Разработка учёных БГУИР может сделать магазины без очередей и продавцов

Разработка учёных БГУИР может сделать магазины без очередей и продавцов

Валерий Кирильчук, доцент кафедры информационных радиотехнологий БГУИР:
Эти технологии используются в разных отраслях. Эту задачу начинают решать сегодня это допуск к парковке платный, это идентификация, скажем, транспортных средств в процессе движения, это и железнодорожный транспорт.

Разработка учёных БГУИР может сделать магазины без очередей и продавцов

Игорь Кижлай, доцент кафедры информационных радиотехнологий БГУИР:
Мы можем использовать эти метки на товарах магазинных. Они будут помогать искать этот товар на складе, а также контролировать наличие товара, например, на полке. «Умная корзина» будет считать сразу товар и стоимость, чтобы, например, не превысить бюджет, на который покупатель рассчитывал.

Разработка учёных БГУИР может сделать магазины без очередей и продавцов

Подобная система уже используется в банковской сфере и в общественном транспорте. Ученые сейчас работают над открытием сертифицированной лаборатории, где продолжат совершенствовать разработку.

Разработка учёных БГУИР может сделать магазины без очередей и продавцов

Люди в материале: Валерий Кирильчук, Игорь Кижлай

 
 
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Новости Беларуси. Ученые БГУИР знают, как сделать магазины без очередей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
 
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