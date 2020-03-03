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Разработка учёных БГУИР может сделать магазины без очередей и продавцов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ученые БГУИР знают, как сделать магазины без очередей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Последняя разработка университета информатики и радиоэлектроники – специальный комплекс с программным обеспечением. В основе – технология радиочастотной идентификации. Каждый окружающий объект маркируется цифровым кодом, так называемой радиочастотной меткой. С их помощью и обеспечат работу «умной корзины» – сервиса «без продавца», который показывает название и стоимость товара, а также рассчитывает точную сумму к оплате.
Валерий Кирильчук, доцент кафедры информационных радиотехнологий БГУИР:
Игорь Кижлай, доцент кафедры информационных радиотехнологий БГУИР:
Подобная система уже используется в банковской сфере и в общественном транспорте. Ученые сейчас работают над открытием сертифицированной лаборатории, где продолжат совершенствовать разработку.
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Новости Беларуси. Ученые БГУИР знают, как сделать магазины без очередей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
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