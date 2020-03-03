В Брестской области приняты меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

С учетом эпидемиологической ситуации по заболеваемости острыми респираторными заболеваниями в области принят ряд организационных мер в целях недопущения распространения инфекций на территории региона.

Одним из моментов является временное ограничение плановой госпитализации в стационар, но данная мера не касается экстренной помощи, которая осуществляется незамедлительно и в полном объеме.

Ограничение на плановую госпитализацию не касаются пациентов онкологического профиля и пациентов, нуждающихся в высокотехнологичных оперативных вмешательствах.

Источник — Главное управление по здравоохранению Брестского облисполкома.

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