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Студент экфака БГСХА стал «Мистером-2020» Бобруйского района

03.03.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Студент экономического факультета академии Константин Жевнерович завоевал титул «Мистер – 2020» в Бобруйском районе.

 

Студент экфака БГСХА стал «Мистером-2020» Бобруйского района

 

Этот конкурс проходил уже в третий раз и состоял из нескольких этапов — визитка, дефиле, проверка интеллекта и демонстрация талантов.

 

 

Оригинальные и вызывающе смелые номера студента БГСХА производили фурор у зрителей. На Бобруйщину Константин Жевнерович приехал проходить преддипломную практику.

 

Студент экфака БГСХА стал «Мистером-2020» Бобруйского района

 

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  Студент экономического факультета академии Константин Жевнерович завоевал титул «Мистер – 2020» в Бобруйском районе.     Этот конкурс проходил уже в третий раз и...
 
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