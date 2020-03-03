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Студент экфака БГСХА стал «Мистером-2020» Бобруйского района
03.03.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Студент экономического факультета академии Константин Жевнерович завоевал титул «Мистер – 2020» в Бобруйском районе.
Этот конкурс проходил уже в третий раз и состоял из нескольких этапов — визитка, дефиле, проверка интеллекта и демонстрация талантов.
Оригинальные и вызывающе смелые номера студента БГСХА производили фурор у зрителей. На Бобруйщину Константин Жевнерович приехал проходить преддипломную практику.
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Студент экономического факультета академии Константин Жевнерович завоевал титул «Мистер – 2020» в Бобруйском районе. Этот конкурс проходил уже в третий раз и...
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