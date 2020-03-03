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Озеленители Бреста планируют начать в этом сезоне высадку цветов раньше обычного

03.03.2020 08:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Озеленители Бреста высадку цветов в грунт могут начать раньше обычного, сообщила корреспонденту БЕЛТА главный агроном ПКУП "Коммунальник" Оксана Гаргун.

Озеленители Бреста планируют начать в этом сезоне высадку цветов раньше обычного

В Бресте в предыдущие годы посадка однолетних культур начиналась в конце апреля. Нынешней весной работы могут начаться на две недели раньше. "Подготовку к весеннему периоду мы начали с середины декабря. В связи с аномально теплой зимой уже готовимся к первой посадке, в зависимости от погоды начнем ее приблизительно 15 апреля. Будем использовать декоративно-лиственные растения, которые не боятся низких температур - цинерарию, разновидности колеусов, ирезине. Готовимся украсить город к 75-летию Великой Победы", - отметила Оксана Гаргун.

Озеленители Бреста планируют начать в этом сезоне высадку цветов раньше обычного

Работники "Коммунальника" весной планируют высадить в городе до 200 тыс. цветов. Преимущественно они будут белыми, розовыми, всевозможных оттенков красного. Запестреют не только традиционные клумбы. Ипомею батат, дихондру, аспарагус, хлорафитум цветоводы выращивают в том числе и для вертикального озеленения.

Стараниями коммунальников летом красок Бресту добавят разноцветные петунии, агератум, пеларгония. Ожидается, что к июню в городе распустятся около 30 тыс. кустов роз. Примерно в это время в теплицах посеют виолу, чтобы осенью высадить ее саженцы в грунт.

Озеленители Бреста планируют начать в этом сезоне высадку цветов раньше обычного

"Осенью порадуем хризантемами. Впервые высадили их в прошлом году, получили много положительных отзывов. Из-за теплой погоды на городских клумбах они цвели еще в конце ноября - начале декабря. Планируем дополнительно высадить еще около 10 тыс. кустов хризантем", - сказала главный агроном.

Всего Брест на протяжении теплого периода украсят около 600 тыс. цветов.

 
Теги: Брест
 
 
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  Озеленители Бреста высадку цветов в грунт могут начать раньше обычного, сообщила корреспонденту БЕЛТА главный агроном ПКУП "Коммунальник" Оксана Гаргун. В...
 
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