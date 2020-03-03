За первые два дня марта в Грецию прибыли 1,2 тысячи нелегалов

Источник материала: Ежедневник

Примерно 1,2 тыс. нелегальных иммигрантов прибыли в восточную часть Греции после объявления Анкарой об открытии для беженцев границы с ЕС, сообщили в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

"Действующие в Греции группы УВКБ сообщили о прибытии 1 и 2 марта утром примерно 1,2 тыс. человек на острова восточной части Эгейского моря (Лесбос, Хиос. Самос) - это выше недавних суточных показателей", - говорится в сообщении, пишет Интнерфакс .

В УВКБ отметили, что их сотрудники при поддержке Турецкого Красного полумесяца, ЮНЕСКО, Международной организации по миграции пытаются оказать помощь нелегалам, среди которых присутствуют выходцы из Сирии, Судана, Ирана, Афганистана.

Также в УВКБ подвергли критике решение Афин приостановить прием прошений о предоставлении убежища, причем в организации указали, что для таких мер юридических оснований нет.

В то же время в УВКБ в связи с нынешней миграционной ситуацией призвали не "оставлять на произвол судьбы" Грецию и другие государства-члены ЕС, находящиеся на внешних границах союза.

В организации напомнили, что в помощи нуждается и Турция, принимающая у себя миллионы беженцев, и другие страны по соседству с Сирией, и население сирийской провинции Идлиб, где, согласно оценкам УВКБ, в результате конфликта 950 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома.

Турция на прошлой неделе объявила, что страна открыла границы с ЕС для беженцев, поскольку неспособна справиться с новой волной мигрантов из Сирии. После этого тысячи нелегалов хлынули к границе с Грецией.

В Европе теперь опасаются нового миграционного кризиса, похожего на тот, который потряс ее в 2015 году. Власти Греции направили на границу с Турцией силы безопасности страны и разместили там дополнительные отряды полиции. Греция заявила, что на месяц приостанавливает прием прошений о предоставлении убежища.

В понедельник президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган предупредил, что в Европу скоро направятся миллионы беженцев. В свою очередь, по данным главы МВД Турции Сулеймана Сойлу, в понедельник число направляющихся в ЕС через Грецию или Болгарию беженцев превысило 117 тыс. человек.