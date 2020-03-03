Источник материала: Нясвижскiя навiны

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На территории всей Республики Беларусь прошли мероприятия в рамках Единого дня безопасности.

Несвижский районный комитет ОО «БРСМ» не остался в стороне и на базе Несвижской центральной районной библиотеки имени П. Пронузо организовал открытый диалог «За Безопасность» для учащихся школ города с приглашением сотрудников структур Несвижского района, обеспечивающих безопасность населения.

В качестве экспертов выступили начальник ИДН Несвижского РОВД Владимир Иванисеня и инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Несвижского РОЧС Андрей Глобаж. С ребятами они обсудили вопросы, касающиеся безопасности в целом: ответственность за совершение правонарушений и преступлений, последствия употребления запрещенных наркотических веществ, алгоритм действий при пожаре, важность установки в жилых помещениях автономных пожарных извещателей, поговорили о приложении «Помощь рядом» и о многом другом.

Ребята смогли задать интересующие вопросы, касающиеся безопасности, посмотрели фильмы и сыграли в игру «Где логика?» на тему пожарной безопасности.

Екатерина Ковешникова,

первый секретарь Несвижского РК ОО «БРСМ».