Обсудить вопросы, наметить пути решения: в Беларуси прошел VIII съезд Федерации профсоюзов

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В работе VIII съезда Федерации профсоюзов Беларуси приняли участие 62 делегата из нашей области. Среди них была и председатель первичной профсоюзной организации Несвижской центральной районной больницы Алла МУДРАЯ:

— Съезд Федерации профсоюзов собрал представителей всех отраслей — у нас была возможность обсудить с коллегами проблемные вопросы, наметить пути их решения, обменяться опытом. Многие инициативы Федерации профсоюзов находят поддержку на самом высоком уровне и отражаются в законодательных актах.





За последние пять лет профсоюзы добились многого. Одна из задач, которая стояла на предыдущем съезде, — создание первичных профсоюзных организаций в негосударственном секторе экономики. В отраслях здравоохранения и фармацевтики за этот период появилось 36 первичек, из них 16 — в прошлом году. Это большое достижение, и мы продолжим работу в данном направлении. Это непросто, не все руководители хотят создавать профсоюзные организации. Но наша задача — чтобы работники как государственных, так и частных предприятий были защищены.

Не оставим без внимания вопросы социальной защищенности медработников, увеличения их зарплаты, повышения доступности и качества оказания медицинской помощи, социальной и правовой защиты, закрепления кадров после распределения, а также создания достойных и безопасных условий труда.

Что касается новой системы оплаты труда работников бюджетной сферы, проведенный мониторинг показал, что в январе текущего года ни у одного из работников больницы зарплата не уменьшилась, а у среднего и младшего медперсонала — увеличилась. Профсоюзная организация совместно с нанимателем будет своевременно реагировать на возникающие спорные ситуации.

Юлия БРОЖИНА.

«МП».